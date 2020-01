Tournoi des six Nations : un sixième Montpelliérain appelé en équipe de France

Montpellier, France

Deux petits nouveaux ont été appelés dimanche en équipe de France de rugby pour préparer le Tournoi des six Nations : le Bordelais Alexandre Roumat et le Montpelliérain Yvan Reilhac. Le troisième ligne de l'UBB et l'ailier du MHR. Ils remplacent respectivement le Lyonnais Dylan Cretin, touché à une cheville, et le Parisien Kylan Hamdaoui, qui souffre d'une commotion. Ces derniers font partie des joueurs renvoyés dans leur club pour la 14e journée de Top 14.

À 24 ans, c'est une première pour l'ailier ou centre du MHR. Il rejoint cinq de ses co-équipiers déjà présents dans le groupe qui compte 42 joueurs : Paul Willemse, Mohamed Haouas, Arthur Vincent, Gabriel Ngandebe et Anthony Bouthier.

Le XV de France est rassemblé à Nice jusqu'au 31 janvier. La composition de l'équipe qui débutera la rencontre face aux Anglais sera dévoilée le 30 janvier.