Tournoi des Six Nations - XV de France : examen d'anglais réussi pour Baptiste Serin

Ce samedi, les Bleus n'ont pu empêcher l'Angleterre de signer une quinzième victoire de rang (19-16). Titularisé derrière un pack solide, le jeune demi de mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles a confirmé qu'il était bien taillé pour le haut niveau international.

Il a tenu le choc. A l'image d'un XV de France décomplexé, le jeune demi de mêlée ne sait pas laissé impressionner, ni par le cadre de Twickenham, ni par le pedigree de son adversaire.

Baptiste Serin se souviendra sans doute longtemps de cette première cape dans le Tournoi des 6 Nations et de la titularisation qui l'a accompagnée.

Serin - Lopez, une charnière pleine de promesses

Comme on pouvait le craindre, le numéro 9 n'a pas eu le loisir de trouver des espaces autour des rucks. Du coup, il s'est appliqué à jouer proprement, assurant ses transmissions et ses dégagements au pied. A plusieurs reprises, il a cherché et trouvé à hauteur Louis Picamoles qui a mis l'équipe française dans l'avancée.

Baptiste Serin s'est montré à la hauteur de ce rendez-vous © Maxppp - Maxppp

Défensivement, Baptiste Serin a aussi fait son travail et notamment couvert le deuxième rideau. A la 46ème minute, il a empêché le premier essai anglais en aplatissant dans l'en-but un ballon convoité par Jonathan Joseph.

Serin par contre en moins d'une heure il vient de mettre à la retraire tous les 9 français sur deux générations. #ANGFRA — Veuch (@Antoine_Chevet) February 4, 2017

Il a aussi fait connaissance avec le contexte particulier du crunch. "Branché" par Wood puis Cole, le "petit Frenchie" ne s'est pas démonté et a montré qu'il pouvait aussi "faire le coq".

Sorti peu avant l'heure de jeu et remplacé par Maxime Machenaud, il a vu, depuis le banc, la France prendre l'avantage puis subir et échouer à trois petits points. Aussi rageant qu'encourageant.