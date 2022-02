Les Bleus retrouveront samedi l’Ecosse, pour la troisième journée du Tournoi des six nations, avec un XV quasiment inchangé par rapport à celui qui avait dominé l’Irlande. Le XV de départ a été annoncé ce jeudi à la mi-journée.

Tournoi des Six nations - XV de France : Moefana à l'aile pour le choc contre l'Ecosse

Au total, deux changements : un de poste, un de joueur. Le XV de France retrouvera l'Ecosse, un adversaire qui lui cause des soucis, avec un XV de départ quasiment inchangé par rapport à celui qui avait dominé l'Irlande, samedi, lors de la 3e journée du Tournoi des Six nations. L'annonce a été faite par Fabien Galthié et son staff ce jeudi à la mi-journée.

Yoram Moefana, de l’UBB, glisse de l’aile au centre, et cède sa place à Jonathan Danty, déjà titulaire face à l’Italie aux côtés Gaël Fickou, mais forfait contre l’Irlande sur blessure. À 21 ans, le joueur de Bordeaux-Bègles vivra sa cinquième sélection et sa troisième titularisation. Le jeune centre de l'UBB n'a évolué à l'aile qu'à trois reprises en club, une seule fois cette saison.

L'ailier Gabin Villière, blessé au visage, est le seul des titulaires contre le XV du Trèfle à être absent pour ce premier déplacement des Bleus dans le Tournoi. La charnière toulousaine Dupont-Ntamak est reconduite pour la dixième fois de l'ère Galthié.

à lire aussi Tournoi des Six Nations : en Ecosse, une 42e sélection avec les Bleus pour le Rochelais Uini Atonio

25 ans de moyenne d'âge

Deux chiffres à retenir pour ce XV de départ : un peu plus de 21 sélections et 25 ans de moyenne d'âge. Sous l’ère de Fabien Galthier, il n’a battu qu’une fois en trois matchs le XV du Chardon.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix