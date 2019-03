Tournoi des Six Nations : victoire dans la douleur du XV de France en Italie

Les rugbymen tricolores terminent le tournoi des Six Nations sur une victoire ! Ils ont battu l'Italie, à Rome, 25 à 14, ce samedi. Mais le score ne reflète pas le match ! Les Italiens ont eu de nombreuses occasions mais n'ont pas réussi à les concrétiser. La France a été bien plus réaliste et a inscrit trois essais grâce à Antoine Dupont, Yoann Huget et Damien Penaud.

ESSAI DU XV DE FRANCE !!!!! C'est Antoine Dupont qui débloque la situation après un début de match compliqué ! #ITAFRA#XVdeFrance@FFRugby



On termine sur une bonne note et c'est le plus important, mais ça a été dur pour nous." - Mathieu Bastareaud

Les Bleus terminent le Tournoi sur un bilan négatif, avec trois défaites (contre le pays de Galles, l'Angleterre et l'Irlande) pour seulement deux victoires, face à l'Ecosse et donc l'Italie.

Les Italiens eux décrochent pour la quatrième fois la cuillère de bois ("récompense" désignant l'équipe qui a perdu tous ses matchs) et signe sa 22e défaite consécutive dans la compétition.