Tournoi des Six Nations : face à l'Angleterre, la France à 80 minutes du Grand Chelem

Paul Willemse et ses coéquipiers du XV de France n'ont plus qu'une marche à franchir : battre l'Angleterre pour remporter le Grand Chelem du Tournoi des Six Nations

Et si cette fois c'était la bonne ? Alors que le XV de France affronte samedi (21h) l'Angleterre au Stade de France, jamais les astres n'ont été aussi bien alignés pour remporter le Grand Chelem, le titre ultime du Tournoi des Six Nations. Dans ce match, qui dès le début du Tournoi a été présenté comme la grande finale, les Bleus sont à 80 minutes de décrocher cette coupe qui leur échappe depuis 12 ans.

Et les chances de croire à un succès français sont nombreuses. À commencer par le fait que cette équipe dirigée par Fabien Galthié a su apprendre de ses défaites. Les Bleus ont retenus les leçons des deux tournois précédents où ils ont à chaque fois terminés seconds. Alors qu'habituellement, les joueurs marquaient le coup pour des problèmes de fraîcheur, perdant le troisième ou le quatrième match, cette fois le staff a ménagé ses poulains.

Des changements de méthode qui paient

"On était arrivé un peu 'cramé' sur les deux derniers matches sur le premier Tournoi 2020 et sur celui de 2021, et on a adapté plein de choses (cette année) avec des intensités d'entraînements qui se réduisent", a expliqué Karim Ghezal, l'un des entraîneurs en charge de la conquête. Un exemple concret : la séance de musculation prévue mercredi matin a ainsi été annulée. "On a adapté cette semaine pour rester dans la qualité, en diminuant la volumétrie et avec l'idée d'arriver en pleine forme au dernier match", a justifié Galthié jeudi.

Autre facteur qui joue en faveur des Tricolores, cette année pas besoin de sortir la calculette pour savoir comment remporter le Tournoi et le Grand Chelem. Une victoire sur l'Angleterre suffit, peu importe le résultat du match entre l'Irlande et l'Ecosse (samedi 17h45).

Mental au beau fixe

Ce qui fait la différence cette année, c'est également le mental des joueurs. La victoire étriquée mais maîtrisée face au pays de Galles a fait un bien fou aux Bleus. Ils ont réussi à passer le fameux cap de "comment gérer la fin de match sans trembler". "Ces quatre points d'écart, ce sont ceux qu'on avait sur les Anglais il y a un an et qu'on n'avait pas su maintenir (la France menait 20 à 16 à la 77e minute avant de perdre 23-20, ndlr). Voir les joueurs gérer une fin de match comme ça, avec ce sang-froid, montre une vraie progression et on en est très satisfait", a affirmé Karim Ghezal.

"On essaie de transformer la pression en motivation. On avait dit en début de tournoi qu'on voulait avoir les cartes en main sur cette dernière rencontre, voilà, c'est chose faite", avait expliqué Antoine Dupont. Que ce soit face aux All Blacks (victoire 40-25 le 20 novembre), considérés comme les meilleurs joueurs de rugby au monde, ou à l'Irlande (victoire 30-24 le 12 février), meilleure nation européenne avant le Tournoi, les Bleus ont su répondre présents lors de leurs derniers grands rendez-vous, au grand plaisir de leurs supporters : "Avant, on râlait parce qu'on n'était pas soutenu, parce qu'on était beaucoup critiqué... Là, on se sent soutenu par nos supporteurs, avec une ambiance assez incroyable" à domicile comme à l'extérieur, a relevé mercredi Gaël Fickou.