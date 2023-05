Tours : 26ème édition du tournoi Howard Hinton de rugby à 7

400 bénévoles et 1.650 joueurs. Le tournoi tourangeau Howard Hinton est devenu un incontournable. C'est d'ailleurs le plus grand tournoi européen tenu par des bénévoles uniquement. Le tournoi rassemble des joueurs de rugby à 7 venu du monde entier.

Une équipe féminine ukrainienne s'est composée pour le tournoi. Une première depuis deux ans pour les joueuses © Radio France - Laurette Puaud

Géorgie, Espagne et même Burkina Faso, le tournoi attire. Et cette année, une équipe féminine ukrainienne a même pu se composer. Ce week-end, c'est la première fois depuis l'invasion russe que les joueuses ukrainiennes ont rejoué ensemble. Olga Surkova est arbitre, mais aussi la manageuse de l'équipe, très émue. "C'est vraiment un gros moment pour nous. Ça faisait deux ans que les filles ne s'étaient pas vues. Elles étaient parties avec la guerre, en Espagne, au Japon, en Pologne, ou encore au Portugal...Et maintenant toutes les filles sont réunies ensemble, comme une famille, un cœur. Et je crois que c'est une voix très forte pour notre pays."

Un sport "agréable à regarder"

Souvent, les joueurs de rugby à sept évoluent aussi en rugby classique, à quinze joueurs. Mais il y a eu un tournant et depuis, c'est vraiment devenu une discipline à part entière et les critères physiques se sont affinés. Les carrures ne sont pas tout à fait les mêmes, notamment parce que le jeu est plus rapide.

Depuis l'entrée du rugby à sept aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, le sport a connu un vrai succès, explique le co-président Philippe Buisson, "c'est très télégénique. Les gens le suivent même s'ils ne connaissent pas les règles, il y a beaucoup d'essais, ça va très vite. C'est un sport extrêmement physique, c'est très agréable à voir."

À Tours, le Howard Hinton est devenu une référence, Frédéric Mathieu est le deuxième co-président du tournoi, "on n'est pas un territoire de rugby, mais le rugby tourangeau se développe, grandit. Sur le sept, on est devenu une référence, donc c'est vraiment l'image nationale et internationale du rugby."

Le tournoi qui pour beaucoup de joueurs, fait aussi office de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.