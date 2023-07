"Tous les matins sur le pont dès 6h30 ", la préparation intense de l'USAP avant la reprise du TOP 14

Des préparations physiques, Tom Ecochard en a connu un paquet avec l'USAP mais celle-ci, le demi de mêlée de 30 ans va s'en souvenir : "Là, c'était vraiment très intense, très dur avec des journées très structurées, très denses avec beaucoup d'enchaînements. On commençait tous les matins à 6h30..."

Les joueurs restaient au terrain tous les jours jusqu'à 15 heures. Il faut dire que, début juillet, l'équipe partait de loin reconnaît le nouveau manager Franck Azéma : "On a fait des tests physiques à la reprise et on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas des standards très élevés. Mais les joueurs ont montré beaucoup d'envie pour combler ça. Je trouve que l'implication est très bonne. Ils n'ont pas été ménagés pendant trois semaines mais personne ne s'écarte. Ils ont été très solidaires et c'est très intéressant."

"Désormais plus de récupération mais aussi plus de vitesse"

De retour d'une semaine de stage à Font-Romeu, (au Centre national d'Entrainement en Altitude), l'USAP démarre désormais une nouvelle phase de sa préparation. "Lors des trois premières semaines, on a voulu mettre l'accent sur notre préparation physique tout en mettant en place notre rugby, pas en changeant les choses car le fond de commerce est déjà consistant. On a cherché à étoffer certains secteurs. Désormais on va un peu lever le pied sur l'amplitude des horaires d'entrainements. Il faut qu'il y ait un peu plus de récupération mais un peu plus aussi de rythme et de vitesse pour arriver avec un maximum d'explosivité pour le début de saison."

L'USAP va disputer le premier de ses deux matchs amicaux au stade Aimé Giral face au Racing ce vendredi. Les Catalans affronteront ensuite Toulon le 11 août avant de démarrer le championnat de Top 14 , le 19 août, face au Stade Français.