Toulouse, France

Quand samedi rime avec derby. Toulouse reçoit Castres ce samedi à Ernest-Wallon. Toutes les infos avant la rencontre, c'est par ici.

Le contexte

Toulouse et Castres (quatrième et cinquième au classement) comptent 14 points au compteur après cinq journées de championnat. Le Stade Toulousain reste une grosse défaite à Montpellier (66-15) avec une équipe largement remaniée. De son côté, le CO a perdu au Racing (27-11) la semaine dernière.

Le chiffre : 4

Castres reste sur quatre victoires consécutives face au Stade Toulousain, dont deux à Ernest-Wallon. Toulouse n'a plus battu les Tarnais depuis le 5 novembre 2016. La dernière confrontation : le barrage remporté par le CO à Toulouse au printemps dernier.

Les petites phrases

Christophe Urios, manager du CO : "Cette guerre des clochers, c'est la force de notre sport. Je me régale à préparer ces matches, je suis dans mon élément. Il faut garder cela. On ne peut pas dire que c'est un match comme les autres. Je veux que mes joueurs l'abordent comme un match pas comme les autres."

William Servat, entraîneur des avants du Stade Toulousain : "Castres considère ce match comme un derby. Quelle est la signification de ce terme ? A priori, ça compte pour eux puisqu'ils en parlent beaucoup. Nous on ne le jouera pas comme un derby mais on saura les recevoir."

Benjamin Urdapilleta, ouvreur castrais : "Pour nous c'est un vrai derby. Il ne faut pas laisser respirer les mecs en face. Ce n'est pas un match comme les autres. Je le vis différemment. Ici, les gens vivent ça avec d'émotion. Le public nous met la pression quand on se promène en ville."

Hugo Bonneval, ailier toulousain : "Lors du barrage au dernier match, des tribunes il y avait beaucoup de bleu et de blanc. Cela n'a pas dû plaire à nos supporters. J'espère que samedi on aura un stade vraiment rouge et noir."

Les supporters castrais agacés

400 supporters du CO vont faire le déplacement en bus depuis le Tarn. Déplacement organisé par le club. Des fans castrais qui ne seront pas regroupés dans les tribunes du stade Ernest-Wallon mais dispersés. "Ce n'est pas très rugby de faire ça", lâche l'entraîneur tarnais Joe El Abd. Le président Pierre-Yves Revol enchaine : "Un derby c'est un fête. Elle est d'autant plus belle quand nos supporters sont ensemble. Ce n'est pas la meilleure idée qu'ait eu le Stade Toulousain."

Benjamin Urdapilleta : « Moi je le vis comme un derby en Argentine River Plate-Boca 😊 Il faut être à 10000% ! » #FBSport#STCO#Castrespic.twitter.com/38IUBC6k9T — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) September 28, 2018

Verhaeghe revient, Médard aussi

Le Stade Toulousain enregistre des retours pour ce derby. Florian Verhaeghe a été requalifié pour ce match après avoir fait appel de sa suspension de trois semaines (jeu dangereux à Grenoble). Maxime Médard fait lui aussi son retour et va jouer ses premières minutes de la saison. Zack Holmes retrouve sa place à l'ouverture. Sofiane Guitoune jouera au centre aux côtés de Romain Ntamack.

Côté castrais, Martin Laveau, Kevin Firmin sont à l'infirmerie en plus des blessés plus longue durée (Palis, Caminati). Scott Spedding débutera à l'arrière. Radosavljevic a été préféré à Kockott à la mêlée.

Les compositions

J-1 avant le derby face au Castres Rugby !

Découvrez sans tarder le XV de départ désigné pour affronter les Castrais, demain à 15h10 au stade Ernest-Wallon !

👉🏻 https://t.co/CeUaTYWdmXpic.twitter.com/kRpcYRlIE1 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 28, 2018

COMPO



Découvrez l'équipe castraise qui jouera le derby face au Stade Toulousain demain après-midi !



Allez le CO ! Tous en bleu & blanc ! 🔵⚪#STCO#FanDayspic.twitter.com/jFYsO8jOcF — Castres Olympique (@CastresRugby) September 28, 2018

