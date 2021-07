Transferts - Pro D2 : Costossèque et Zabalza prolongent à l'Aviron Bayonnais

L'Aviron Bayonnais, relégué de Top 14, continue de (re)construire son équipe pour la prochaine saison en Pro D2. Les dirigeants ciels et blancs annoncent ce mardi 6 juillet la prolongation du prêt de Théo Costossèque, 21 ans, pour toute la saison par le Racing 92. Le demi-de-mêlée Hugo Zabalza, 21 ans, a lui signé un contrat de 3 saisons avec son club formateur.

Deux nouvelles prolongations qui suivent l'annonce, la veille, de celle du troisième ligne samoan Afa Amosa pour deux saisons. L'Aviron a également officialisé lundi le recrutement d'un jeune pilier de Toulon, Luka Tchelidze, 20 ans.

Costosseque, Zabalza, Lestrade : prime à la formation

Avec les prolongations de ces deux jeunes joueurs, l'Aviron Bayonnais envoie un nouveau signal à sa formation. Le club ciel et blanc qui, depuis quelque saisons, lance dans le grand bain ses jeunes pousses (Muscarditz, Ducat, Luc, Duputs, Ordas, Duhau, Héguy, Lestrade...) ne changera pas de politique après la relégation. Après les signatures tôt dans la saison des piliers Matis Perchaud et Tevita Tatafu qui ont connu cette année leurs premières feuilles de matchs, mais aussi Yan Lestrade et Ismaël Martin, Bayonne prolonge deux autres de ses jeunes.

Certes Theo Costosseque n'est plus sous contrat avec le club des bords de Nive. Le trois-quart centre sud-landais, formé à Peyrehorade avant d'arriver à Bayonne, a rejoint en 2018 les rangs du Racing 92. Le club francilien l'a prêté à l'autre formation ciel et blanche en janvier dernier et a donc accepté de prolonger ce prêt une saison de plus. Hugo Zabalza, formé à Saint-Paul-lès-Dax, a lui aussi rejoint l'Aviron dans les catégories jeunes, pour ne plus le quitter depuis. Après avoir signé 9 feuilles de match en Top 14 cette saison, il prolonge le bail jusqu'en 2024.

Recrutement toujours en cours

L'Aviron n'en a pas encore terminé avec son recrutement. Il est toujours à la recherche d'un pilier droit pour pallier le départ de Sam Nixon, qui repart en Angleterre. Il cherche également un demi-de-mêlée pour suppléer Michael Ruru, gravement blessé à un genou et qui pourrait être absent toute la saison prochaine. Ce ne sera pas le Gallois Rhys Webb avec lequel Bayonne était en contact. Sa fédération a en effet refusé de le libérer.

Le point sur les arrivées, prolongations et départs

Arrivées : Luka Chelidze (pilier, Toulon, 2023), Denis Marchois (2e ligne, Pau), Uzair Cassiem (3e ligne, Scarlets, 2023), Isaia Toeava (centre, Toulon, 2022), Yann David (centre, Castres), Jean-Teiva Jacquelain (ailier, Mont-de-Marsan, 2023), Arnaud Erbinetegaray (arrière, Mauléon, 2023).

(pilier, Toulon, 2023), (2e ligne, Pau), (3e ligne, Scarlets, 2023), (centre, Toulon, 2022), (centre, Castres), (ailier, Mont-de-Marsan, 2023), (arrière, Mauléon, 2023). Le club s'apprête également à accueillir Jeff Dubois, ancien entraineur des trois-quarts du XV de France quand Yannick Bru en était celui des avants. Il remplacera Rémy Ladauge.

ancien entraineur des trois-quarts du XV de France quand Yannick Bru en était celui des avants. Il remplacera Rémy Ladauge. Départs : Aymeric Luc (arrière, Toulon), Guillaume Ducat (2e ligne, Pau), Arnaud Duputs (3e ligne, Agen), Romain Barthélémy (ouvreur, Grenoble), André Gorin (3e ligne, Hyères), Alexandre Manukula (2e ligne, Montauban), Malietoa Hingano (centre, Bourg-en-Bresse), Tom Darlet (3e ligne, prêt Bourg-en-Bresse), Ismaël Martin (talonneur, prêt Bourg-en-Bresse), Vincent Pelo (pilier), Brandon Fajardo (ouvreur, fin de carrière), Latu Latunipulu (ailier, Bourg-en-Bresse) et Sean Robinson (ailier)

(arrière, Toulon), (2e ligne, Pau), (3e ligne, Agen), (ouvreur, Grenoble), (3e ligne, Hyères), (2e ligne, Montauban), (centre, Bourg-en-Bresse), (3e ligne, prêt Bourg-en-Bresse), (talonneur, prêt Bourg-en-Bresse), (pilier), (ouvreur, fin de carrière), (ailier, Bourg-en-Bresse) et (ailier) Prolongations : Tevita Tatafu (pilier, 2024), Matis Perchaud (pilier, 2024), Ismaël Martin (talonneur, 2022), Mariano Galarza (2e ligne, 2022), Afa Amosa (3e ligne, 2023), Michaël Ruru (demi-de-mêlée, 2023), Hugo Zabalza (demi-de-mêlée, 2024), Yan Lestrade (centre, 2024), Theo Costossèque (centre, prêt 2022), Rémy Baget (ailier), Ludovic Loustau (préparateur physique, 2025)

