Transferts - Top 14 : Un All Black au Biarritz Olympique qui intensifie son recrutement

Après le Super Rugby (ici sous le maillot d'Otago) et le Japon, Elliot Dixon veut prendre son envolée avec Biarritz en Top 14

Promu tardivement en Top 14, le Biarritz Olympique se montre très actif sur le marché des transferts. Après avoir prolongé plusieurs cadres, notamment son capitaine Steffon Armitage, et annoncé plusieurs renforts, dont le joueur phare australien Tevita Kuridrani, le BO réalise encore un joli coup avec l'annonce, ce mardi 6 juillet, de la signature pour deux ans d'Elliot Dixon. Le 3e ligne de 31 ans, ancien international néo-zélandais, arrive du Japon après avoir évolué 8 saisons dans le Super Rugby.

Elliot Dixon, All Black, polyvalent et expérimenté

Le longiligne troisième ligne, qui peut évoluer au centre comme à l'aile, a notamment disputé 103 matchs dans la compétition phare de l'hémisphère sud sous le maillot des Otago Highlanders jusqu'en 2019. Il a remporté la compétition en 2015 avec sa franchise et y a inscrit 12 essais.

Depuis 2018, il évoluait avec les Ricoh Black Rams dans le championnat japonais. Il n'a disputé que dix matchs ces deux dernières saisons. Elliot Dixon, champion du monde des moins de 20 ans en 2009, a également été sélectionné à 3 reprises avec les All Blacks en 2016 et 7 fois avec les Maoris néo-zélandais (2013-2017).

Sept autres recrues officialisées

Le néo-zéandais est la 8e recrue officialisée par le Biarritz Olympique. Le club a réalisé une autre jolie prise en la personne du trois-quart centre international australien Tevita Kuridrani. Ces derniers jours, le BO a également annoncé plusieurs autres signatures. Celle de l'expérienté demi-de-mêlée béarnais Clément Darbo, 31 ans, qui a joué essentiellement en Pro D2 - 13 saisons - à Provence Rugby (2018-2021), Montauban (2017-2018), Agen (2013-2017), Grenoble (2011-2013) et Pau (2005-2011), mais aussi 3 saison en Top 14.

à lire aussi Top 14 : l'international australien Tevita Kuridrani signe au Biarritz Olympique pour trois saisons

Le club rouge et blanc a également enregistré l'arrivée du pilier gauche Zakaria El Fakir. L'ancien joueur de Béziers (2016-2019, Pro D2) évoluait à l'Union Bordeaux Bègles (2019-2021) où il ne jouait quasiment pas (2 matchs de Top 14). Il a terminé la saison dernière en prêt à Agen (3 matchs). Le BO s'est aussi assuré les services d'un autre pilier. Il s'agit du droitier Luka Azariashvili qui a contribué à la montée du club la saison dernière. Prêté par Montpellier, son club formateur, le Géorgien de 21 ans a en effet disputé 20 rencontres de Pro D2 sous le maillot rouge et blanc.

L'expérience Top 14 de Martin et Erbani

Les dirigeants biarrots sont également allé chercher un trois-quarts aile dans les rangs montpelliérains. Vincent Martin, 28 ans, formé à Toulon, a disputé 106 matchs de Top 14. Dont 82 rencontres avec le MHR où l'ancien international - de 20 ans a passé les 5 dernières saisons. Peu titularisé cette saison (9 fois en Top 14, 2 en Challenge européen), il a fait le choix du promu pour y gagner du temps de jeu.

à lire aussi Top 14 : le Gallois Barry Maddocks nouvel entraîneur du Biarritz Olympique

Autre joueur enrôlé pour apporter son expérience du Top 14 : le 3e ligne palois Antoine Erbani. Si le trentenaire n'a disputé que 9 matchs, pour 3 titularisations, cette saison avec la Section, il comptabilise 79 rencontres de Top 14 avec Pau (2018-2021) et Agen, son club formateur. Le BO a par ailleurs recruté le deuxième ligne Josh Tyrell. Le Samoan, qui a joué en Nouvelle-Zélande (Waikato, North Harbour) et en Angleterre (Doncaster, D2), arrive d'Oyonnax (2019-2021, Pro D2) et n'a encore jamais connu le Top 14.

Recrutement toujours en cours

Si elle ne sont pas encore officialisées par le club, les arrivées du demi-de-mêlée international argentin Tomás Cubelli (Western Force) et de l'ouvreur anglais Brett Herron (Harlequins) sont également actées. Une poignée d'autres joueurs devrait suivre pour étayer une équipe biarrote qui a officialisé 10 départs.

à lire aussi Top 14 : Adam Knight quitte le Biarritz Olympique

Le point sur les arrivées, prolongations et départs