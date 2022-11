Tristan Tedder quittera l'USAP en fin de saison

Tristan Tedder : deux saisons à l'USAP et puis s'en va

Voilà encore un joueur que les supporters de l'USAP vont profondément regretter. Tristan Tedder, en fin de contrat, va quitter l'USAP selon nos informations, il l'a annoncé au club. L'USAP a bien tenté de faire le forcing et l'a répété à plusieurs reprises par la voix de son manager Patrick Arlettaz ou encore celle du président François Rivière, lors de la conférence de presse.

L'ouvreur est arrivé à l'USAP la saison dernière et est très vite devenu un joueur clef de l'équipe : 23 titularisations et 130points. Cette année encore, son début de saison est remarquable (9 titularisations et 86 points).

Les sollicitations n'ont pas manqué pour le joueur. Selon le journal Midi-Olympique, le Racing tient la corde pour s'attacher les services de Tristan Tedder.

L'USAP doit partir à la recherche d'un demi d'ouverture pour la saison prochaine, d'autres joueurs importants de l'effectif sont aussi en fin de contrat et le recrutement va de nouveau être un sujet épineux et capital pour l'USAP.