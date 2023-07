Trois brivistes champion du monde U20 : "On est fier d'eux" réagit le directeur général du CAB

Trois Brivistes sur le toit du monde ! Mathis Ferté, Léo Carbonneau et Maxence Biasotto, joueurs du CAB ont tous les trois été sacrés Champions du monde avec les Bleuets. L'équipe de France des moins de 20 ans a battu ce vendredi soir l'Irlande en finale, 50 à 14, avec 7 essais marqués, dont 2 inscrits par l'arrière Mathis Ferté. Le directeur général du CAB adresse ses "félicitations aux trois jeunes brivistes". "On est fier d'eux, ce sont de beaux ambassadeurs du club de Brive" continue Xavier Ric.

Une saison très dense pour les 3 Brivistes

Les trois joueurs rentrent de Nouvelle-Zélande en début de semaine. Même si l'entraînement a déjà commencé au CAB, ils auront droit à quelques jours de repos pour récupérer de cette saison très dense. "Maintenant, c'est à eux de continuer à travailler et à mettre tous les atouts de leur côté pour continuer à progresser et aller le plus haut possible et le plus loin possible" avance le directeur général du CAB.

Surprise au Festival de Brive...

Le club prépare quelque chose pour les féliciter mais veut garder la surprise… "On a un moment important avec la présentation de l'équipe ce jeudi soir au Brive Festival, donc on va voir comment on va intégrer ça dans la présentation" promet mystérieusement Xavier Ric.