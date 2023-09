Trois Catalans champions du monde de rugby avec les militaires français

C'est un sacré exploit réalisé par les militaires français et parmi eux trois jeunes Catalans : Mateu Clara, Alix Olivé et Tom Buisson, trois jeunes qui évoluaient ensemble avec les espoirs de l'USAP la saison dernière. Mateu Clara et ALix Olivé sont tous deux originaires de Maureillas et jouent désormais à Céret, Tom Buisson, originaire d'Argelès (et passé par la JSI d'Elne) a signé cette saison au club de Bourg-en-Bresse.

Ce dimanche, à Vannes, les bleus ont battu les grands favoris fidjiens, doubles tenants du titre au bout d'un match à suspense : 25 à 22 après prolongations. Dans leur parcours, les tricolores avaient éliminé le Japon, l'Australie, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande en demi-finale (21 à 15).

En marge de la coupe du monde de rugby, cette performance est remarquable. En finale, l'équipe de France était menée 14 à 3 et, dans un stade comble, elle a su inverser la tendance en deuxième mi-temps. Au bout du suspense et grâce à une dernière pénalité, les militaires français se sont imposés 25 à 22.

Les trois jeunes catalans ont vécu un grand moment qu'ils n'oublieront pas.

"Ce moment restera gravé à jamais" - Mateu Clara

Mateu Clara : "C'est déjà une fierté de représenter son pays pour une coupe du monde en France. Personnellement, c'était un objectif et ce moment restera gravé à jamais. Je suis fier, on est tous fiers. On avait un super groupe, on a passé l'été ensemble , c'était génial. On s'était mis dans un coin de la tête, on voulait être champion, on s'est rapproché petit à petit du but et on l'a atteint."

"Une aventure humaine qui se finit en beauté" - Tom Buisson

Tom Buisson : "Cette finale à la Rabine restera un moment gravé à tout jamais. C'était formidable de jouer dans un stade avec autant de public. Une finale, c’est déjà exceptionnel, mais en plus gagner à la dernière action des prolongations sur une pénalité, je crois que personne ne s’y attendait. Toute la compétition a été formidable et c’est génial de pouvoir finir cette aventure humaine en beauté.

Je suis honoré de faire partie de ce groupe avant tout, représenter la France grâce au rugby, c’est un rêve d’enfant. Et représenter, avec mes moyens, le monde militaire cela me remplit de fierté. Grâce à cette expérience, nous avons pu découvrir certains corps de métier du monde militaire très inspirants. Un titre de champion du monde, c’est exceptionnel, je ne suis pas sûr de biens réaliser encore. Mais je suis très heureux d’avoir gagné ça, c’est sûr !"

"C'était vraiment incroyable" - Alix Olivé

Alix Olivé : "Je n'arrive pas trop à réaliser encore. C'était vraiment incroyable de voir tout l’engouement autour de ce match ! Les gens chantaient, c’était fou. Ça fait un moment, depuis le 5 juin, qu'on parlait de ce jour, et c’est enfin arrivé, on est champions du monde !"