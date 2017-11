Trois clermontois titulaires en équipe de France face aux All Blacks samedi

Guy Novès a donné ce jeudi après-midi la composition du XV de France qui jouera contre la Nouvelle-Zélande samedi au Stade de France. Trois seront titulaires et trois remplaçants.

L'ASM est un peu moins représentée que d'habitude en équipe de France, mais la litanie des blessés explique cet effectif réduit.

Les trois titulaires sont tous des avants. Sébastien Vahaamahina est incontournable en deuxième ligne, Rabah Slimani a montré depuis quelques semaines qu'il n'avait pas de concurrence au poste de pilier gauche et tous les deux ont déjà une grande expérience en équipe de France. Le troisième clermontois sera un bizuth, Judicaël Cancoriet va connaître sa première sélection, face aux Blacks, en 3eme ligne.

Pour la première fois depuis longtemps, il n'y aura aucun clermontois dans les lignes arrières. Problème de complémentarité avec Bastareaud pour Damian Penaud, qui devrait rentrer en deuxième mi-temps. Raphaël Chaume et Paul Jédrasiak seront également remplaçants. En revanche, Scott Spedding ne fait pas partie des 23 et devrait disputer le second match face aux Blacks mardi prochain à Lyon.

A noter qu'un ancien clermontois, Daniel Kotze, figure également sur la liste des remplaçants. Enfin Kevin Gourdon, formé à Clermont mais qui n'a jamais joué en pro à l'ASM, jouera lui aussi samedi soir au Stade de France.