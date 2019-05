Trois joueurs du Stade Rochelais ont entraîné plus de 50 enfants à La Flotte ce mercredi

5 jours après leur finale de la Challenge Cup face à Clermont, Jérémy Sinzelle, Jean-Charles Orioli et Tawera Kerr-Barlow ont participé à l'entraînement de plus de 50 enfants de 5 à 12 ans à La Flotte sur l'Ile de Ré.

La Flotte, France

Un brin ... rafraîchissant. Cinq jours après une finale perdue à Newcastle face à Clermont-Ferrand, trois joueurs du Stade Rochelais ont participé à un entraînement de plus de 50 jeunes de 5 à 12 ans à La Flotte sur l'Ile de Ré. En grande majorité, des enfants du Sporting Club Réthais. L'ailier Jérémy Sinzelle, le talonneur Jean-Charles Orioli et le 1/2 de mêlée néo-zélandais, Tawera Kerr-Barlow étaient sur la pelouse du complexe municipal.

Brock James, Alexis Balès, et Xavier Garbajosa y avaient déjà participé

L'opération est menée pour la troisième année consécutive. Le fruit d'un partenariat signé avec le club maritime et la ville de La Flotte pour permettre ce genre d'événement. Brock James, Alexis Balès, et Xavier Garbajosa y avaient déjà participé. L'idée, c'est bien sûr de permettre aux enfants de rencontrer leurs idoles, et de leur faire réaliser quelques petits exercices, avec ou sans ballon.

#rugby Trois joueurs du Stade Rochelais ont entraîné une 50aine d enfants ce mercredi à La Flotte sur l'Ile de Ré. pic.twitter.com/DGPzfXTSVw — France Bleu La Rochelle (@Bleu_Rochelle) May 15, 2019

Pour Jean-Charles Orioli, le talonneur du Stade Rochelais, "cela fait toujours plaisir de se retrouver au contact des enfants qui sont là pour s'amuser. C'est vrai que cela aère bien l'esprit". Des joueurs qui se prêtent bien au jeu. L’exercice a duré un peu moins de deux heures avant de se terminer en goûter géant, avec une séance de dédicaces.

Jean-Charles Orioli, le talonneur du Stade Rochelais © Radio France - Gérald Paris