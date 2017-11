Trois nouveaux petits Dragons intronisés comme des grands

Trois jeunes de 18 ans ont signé leur premier contrat pro avec les Dragons Catalans. Cette annonce a été faite par le biais d'une conférence de presse. Un geste très symbolique et surtout pas anodin du président Bernard Guasch.

Ces trois signatures de contrat pro sont tout sauf un hasard. Arthur Mourgue, Florian Vailhen et Barthélémy Rougé ont connu un moment qu'ils oublieront jamais. C'est pour eux le début officiel de leur carrière professionnelle de rugbyman. Le club des Dragons Catalans a mis en avant ces trois jeunes autant qu'il l'aurait fait pour la signature d'un joueur aguerri ou pour la prolongation d'un cadre de l'équipe.

La signature de ces trois jeunes est aussi un symbole fort

A travers ça, Bernard Guasch annonce clairement que les Dragons "se tourne sur un plan de trois ans grandement basé sur la formation française". Le président veut tirer les enseignements d'une saison compliquée "où on a vu qu'on ne pouvait pas lâcher des jeunes Français n’importe comment en Super League, il faut les préparer".

La signature de ces trois jeunes est aussi un symbole fort quelques jours après l'élimination de l'équipe de France en coupe du monde, certes elle n'a pas démérité, mais elle a pu constater l'immense différence entre elle et les meilleures équipes du monde.

Bernard Guasch envoie aussi un message à tous les jeunes qui rêvent de devenir rugbyman professionnel. Ces trois jeunes sont non seulement bons mais sont récompensés pour "leur comportement exemplaire". Après avoir connu et subi bien des déboires comportementaux les dernières années, Bernard Guasch reprend tout depuis le début

"Ce sont des joueurs qui n'ont posé aucun problème au club depuis deux ans qu'ils sont chez nous, explique le président des Dracs. En s'engageant quatre ans avec nous, ils s'engagent aussi sur un règlement intérieur très strict et de plus en plus strict.

Ils doivent devenir un exemple de correction et de bonne tenue pour les jeunes qui suivent derrière eux : on a une bonne hygiène de vie, on sait se tenir, on ne fait pas n’importe quoi et on sait passer des week-ends agréables, sans déborder".

Qui sont ces trois jeunes nouveaux Dragons de 18 ans ?

Arthur Mourgue : "Je joue demi de mêlée, je suis arrivé il y a un an, j'ai été formé au club d'Avignon. J'étudie en école de commerce. C'est vraiment une grande opportunité de pouvoir s'entraîner avec le squad professionnel des Dragons Catalans. Monsieur McNamara est à l'écoute, il donne de supers conseils. C'est vraiment un honneur de pouvoir jouer avec des joueurs expérimentés."

Trois jeunes à l'écoute du coach Steeve McNamara © Radio France - Cyrille Manière

Barthélémy Rougé : "Je joue pilier ou troisième ligne, j'ai passé mon bac l'année dernière et je suis désormais en BTS bâtiment. Je viens de Limoux. C'est une fierté aujourd'hui, je suis vraiment fier de mettre un pied aux Dragons Catalans, maintenant il va falloir forcer pour mettre l'autre.

On a le temps mais il va falloir se bouger. Depuis longtemps je joue au rugby à XIII et j'ai toujours rêvé de jouer aux Dragons maintenant Steeve McNamara nous demande de devenir les meilleurs joueurs du monde, donc on veut aller loin."

Florian Vailhen : "J'ai été formé à Entraygues, j'étudie à l'IUT de Perpignan en génie biologique option agronomie. Signer avec les Dragons, c'est vraiment un rêve qui devient réalité. Ça me fait vraiment plaisir et il va falloir travailler dur pour monter des paliers. Pour devenir rugbyman pro, il faut avoir une hygiène de vie irréprochable, travailler dur et être fort mentalement."