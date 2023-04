Trois semaines de suspension pour Piula Faasalele, après son carton rouge face à Toulon

Le joueur de l'USAP Piula Faasalele est suspendu trois semaines suite à son carton rouge lors du match face à Toulon le 15 avril dernier. À cinq minutes de la mi-temps, le seconde ligne était sanctionné pour une charge tête contre épaule sur le centre toulonnais Maelan Rabut. L'USPA s'était incliné 37 à 15. Initialement sanctionné six semaines, l'expression de remord et la reconnaissance de culpabilité de la part du joueur lui ont permis de réduire de moitié la période de sanction.

ⓘ Publicité

Peut-être requalifié pour Toulouse

Car le joueur a encore la possibilité de réduire d'une semaine sa suspension et ainsi retrouver le terrain pour le match USAP- Stade Toulousain, le 13 mai prochain. La formation "Head Contact Process", dispensée par World Rugby, et demandée par l'USAP, permet aux joueurs d'alléger d'une semaine leur sanction. Le principe : retravailler les gestes de plaquage en sécurité pendant l'entrainement et faire valider sa pratique par Word Rugby grâce à l'envoi d'une vidéo. La commission de sanction disciplinaire a décidé d'accéder à la demande du club, reste à Piula Faasalele à entreprendre les démarches auprès de World Rugby.