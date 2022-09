UBB : "Abonnez-vous à Gala ou à Voici" s'emporte Maynadier face aux journalistes

Alors qu’il était interrogé sur la nécessité pour l’UBB de battre Castres ce samedi pour lancer sa saison après deux défaites lors des deux premières journées, Clément Maynadier a vidé son sac.

"On est au début du championnat, on est à la 2ème journée, si on commence à se mettre le court-bouillon maintenant, on va se faire ch... les 24 journées qu'il va rester. Arrêtez d'écrire que l'UBB est en danger, arrêtez un peu. L'année dernière, Toulon a fait un début de saison compliqué. A la fin ils jouaient les six. Castres n'était pas bien la première partie du championnat, ils finissent premiers."

"Vous écrivez pour écrire, poursuit le talonneur. Je vous le dis gentiment mais franchement ça me gonfle parce que vous ne nous aidez pas. Je ne vous demande pas de mentir mais je vous demande juste de dire la vérité et d'être des journalistes de club. Quand on perd...voilà, quand on gagne, ça ne va pas non plus. Il s'adresse à un journaliste. Quand tu poses la question sur Matthieu (ndlr : Jalibert) tête de turc du Top 14, ça n'a rien à foutre là... Si on veut faire du Gala et du Voici, abonnez-vous à Gala et à Voici. Nous on vient pour faire du rugby donc toutes vos polémiques à deux balles.,.. Non. C'est fini. On est bonnard avec vous, on vient et vous derrière vous nous saccagez."

L'Union Bordeaux-Bègles compte un point au classement après les défaites concédées face à Toulouse puis Montpellier. Elle recevra Castres ce samedi (15h) en ouverture de la 3ème journée.