UBB - Afa Amosa a marqué avec les Samoa mais s'est gravement blessé au genou

Bordeaux, France

Il a marqué et ne s'est pas relevé. A la 45e minute du match opposant les Samoa à la Russie, Afa Amosa est allé aplatir le ballon dans l'en-but, libérant son équipe qui était alors toujours perturbée par les Russes. La joie a été de courte durée pour le troisième ligne centre de l'UBB. Au moment de franchir la ligne, il a été pris par une "cravate" d'un défenseur russe (qui a d'ailleurs écopé d'un carton jaune) et son genou droit a alors tourné, provoquant la blessure.

Appuyé sur des béquilles

Si les Samoa l'ont finalement emporté 34 à 9 et six essais à zéro, Afa Amosa a terminé la rencontre sur le banc de touche. Il est ressorti du vestiaire le genou droit largement bandé et appuyé sur des béquilles. Il faudra attendre des examens complémentaires pour connaître la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité.