UBB : calendrier chamboulé en janvier

L'UBB et l'ASM vont s'affronter deux fois en janvier.

L'EPCR n'a pas encore officialisé sa décision mais l'instance européenne va reporter les 3ème et 4ème journées de Champions Cup et de Challenge Cup prévues ce mois-ci en raison de la pandémie en Grande-Bretagne et de la volonté du gouvernement français de ne pas voir ses clubs affronter des équipes britanniques en ce moment.

Clermont, le Racing et de nouveau Clermont au menu

Elle pourrait également modifier le format de la compétition en supprimant les deux derniers matchs de poule et en qualifiant seize équipes qui s'affronteraient à partir de début avril dans des rencontres à élimination direct (8èmes, 1/4, 1/2 et finale).

Dans ce cas de figure, l'UBB actuellement 3ème de sa poule, serait assurée de jouer à domicile. Soit face aux Anglais de Bristol, si l'EPCR "croise" les poules. Soit les Ecossais d'Edimbourg si le 8ème se joue entre les équipes d'une même poule.

En attendant, les présidents de Top 14 réunis ce dimanche matin, ont entériné que le weekend des 16 et 17 janvier servirait à mettre à jour le calendrier. L'UBB recevra donc Clermont samedi prochain, à 15 heures selon nos informations. Les 23 et 24 janvier se disputera la 19ème journée de Top 14 initialement programmée le weekend du 20 mars, en doublon du France-Galles du Tournoi des 6 Nations.

Le weekend des 30 et 31 janvier, le calendrier reprendra son cours normal avec une 15ème journée qui verra l'Union se déplacer à Clermont. Avant une semaine de vacances bien méritée.