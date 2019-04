UBB-Castres : phases finales en vue

Castres, France

C'est un match qui compterait presque double. Castres, cinquième du championnat, se déplace sur la pelouse de l'UBB, sixième. Face à son futur club, Christophe Urios et ses hommes ont l'occasion de faire un vrai pas vers les barrages, et oublier ce match aller désastreux qui avait vu les Girondins s'imposer dans le Tarn.

Les compos

Ce match aller perdu 13-32 à Pierre-Fabre avait fait mal aux têtes : "Il y a quand même de l'affect. Si on pouvait effacer ce qu'il s'est passé en décembre. Ce n'était pas agréable, ni pour le coach, ni pour nous. Il avait annoncé juste avant qu'il partait à l'UBB", explique le deuxième ligne Thibault Lassalle."

Pour ce rendez-vous au stade Chaban-Delmas, le staff du CO fait confiance à la charnière Kockott-Urdapilleta. Geoffrey Palis démarrera à l'arrière, Smith et Batlle seront sur les ailes. Devant, du classique avec un attelage Jacquet-Lassalle et une première ligne composée de Tichit, Jenneker et Kotze. On notera le grand retour dans le groupe de Camille Gérondeau qu'on n'avait plus vu depuis le 19 janvier (face à Gloucester).

Thomas Combezou, Wilfrid Hounkpatin, Rodrigo Capo Ortega et Martin Laveau sont à l'infirmerie.

UBB-Castres, match à vivre à partir de 14h15 samedi sur France Bleu Occitanie.