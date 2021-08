UBB : Christophe Urios très cash sur la vaccination contre le Covid

Avec la trêve estivale, on aurait presque oublié le bagout habituel de Christophe Urios, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles. Interrogé en conférence d'avant-match ce mercredi, il a annoncé que tous ses joueurs sont vaccinés contre le Covid-19. "Je ne sais pas si ça nous enlève une pression mais on part pour une saison normale. Le monde au stade, dans les rues, c'est plus agréable. Après, on ne sait pas comment ça peut évoluer, mais je suis de nature optimiste."

Pour moi, un mec qui ne veut pas se faire vacciner, ce n'est pas un rebelle. C'est un égoïste ! - Christophe Urios

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En début de semaine, il avait parlé d'un esprit de rébellion nécessaire pour un joueur, notamment quand il se retrouve au pied du mur. Alors, quand on l'a relancé sur un éventuel esprit de rébellion appliqué à la vaccination, Christophe Urios n'a pas mâché ses mots : "Pour moi, un mec qui ne veut pas se faire vacciner, ce n'est pas un rebelle. C'est un égoïste !" Pour la rébellion, ce sera visiblement sur le terrain ce jeudi soir à Pau, en match de pré-saison.