UBB-Clermont : la progression de l'Union au fil des années

L'UBB dispute samedi soir le premier barrage de son histoire en Top 14 face à Clermont à Chaban-Delmas. L'ASM n'a raté qu'une fois ce rendez-vous depuis 15 ans. L'enthousiasme girondin face à l'expérience auvergnate, ce sera une des clés d'un match joué devant 5000 spectateurs. Si l'Union Bordeaux-Bègles est un novice dans ces phases finalement de championnat, elle a considérablement grandi ces dernières années.

"Un jeu très léché et en mouvement"

Pour l'ancien pilier droit bordelo-béglais Nicolas Decamps, l'UBB a évolué dans le bon sens sur cette décennie, lui a quitté le club en 2013. Le joueur formé à Bègles prend "toujours autant de plaisir à voir jouer [mon] club de cœur avec des résultats qui suivent. On voit toujours cette tendance de l'époque pour avoir un jeu très léché et en mouvement". Il poursuit "On voit un jeu d'avants très performant et très délié. Dans les phases arrêtées et de conquête, cette équipe est _ultra performante comparée à nous à l'époque_."

Nicolas Decamps, sous les couleurs de l'UBB en 2011 face à... Clermont ! © AFP - THIERRY ZOCCOLAN / AFP

Nicolas Decamps se souvient qu'il y a 10 ans, l'UBB évolue encore en Pro D2. Il faisait partie des cadres de l'équipe de l'époque qui avait vécu l'accession dans l'élite et les premières saisons en Top 14. Il constate que la formation a également évolué au sein du club avec les petits "[Matthieu] Jalibert, [Jules] Gimbert qui sont au top niveau français à l'heure actuelle. Ça me fait penser à l'époque où, à Montpellier, les joueurs comme François Trinh-Duc et Louis Picamoles ont amené le club à jouer le haut du championnat". Sans ambages, il assure qu'il ne "faut pas cracher là-dessus car la formation est ultra importante. Si ces jeunes restent au club et continuent de progresser, ils vont l'emmener vers le haut et ils peuvent permettre à Bordeaux de gagner un Bouclier !"

"Très bonne équipe de Top 14 aujourd'hui"

Lui est passé sous pavillon auvergnat la saison dernière. Adrien Pélissié analyse la saison de l'UBB et sa progression sur la saison. L'ancien talonneur a quitté l'Union Bordeaux-Bègles après trois saisons et 71 matchs sous le maillot bordelais. Pour lui, l'Union "est une équipe consistante avec des joueurs de qualité" et elle a une carte à jouer face à Clermont dans un match "qui sera ouvert avec deux équipes joueuses. Ça va se jouer devant et les trois-quarts vont faire la différence. Dans ces matchs, la moindre petite erreur compte, donc il faudra les éviter pour être le plus performant possible".

Adrien Pélissié, joueur de l'UBB de 2017 à 2020. © AFP - NICOLAS TUCAT / AFP

Il a connu la première année de l'ère Christophe Urios et il estime que l'UBB mérite d'être en phases finales. "Ils n'ont pas volé leur place et ils ont été presque toute la saison dans les six premiers. C'est une très bonne équipe de Top 14 aujourd'hui qui s'est construite autour de son staff".