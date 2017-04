UBB : Darly Domvo "heureux d'être là après deux ans de galères"

Alors que l'Union Bordeaux-Bègles se prépare à recevoir Toulon, l'arrière Darly Domvo veut jouer pleinement son rôle en cette fin de saison. Pour tourner définitivement la page de deux saisons quasi blanches.

"C'était long !" reconnait sans peine Darly Domvo en évoquant ses deux dernières saisons. En novembre 2014, alors qu'il dispute son 5e match de la saison à Oyonnax, il sort à l'heure de jeu, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Saison terminé. Il fait son retour en championnat avec l'équipe première en février 2016 et joue trois matchs avant de quitter la pelouse de La Rochelle en pleurs le 16 avril, cette fois victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Saison terminée et retour à la case départ.

Le bout du tunnel

Cette saison il a repris progressivement avec les Espoirs avant d'entrer en jeu en mars dernier au Stade Français, et de retrouver une place de titulaire à Brive. "T'as demandé à jouer alors t'as intérêt d'être bon !" rigole Darly Domvo en relatant une discussion avec Jacques Brunel. Le joueur et l'entraîneur ont souvent discuté, le premier confiant au second sa frustration de ne pas revenir plus vite dans le groupe. Mais l'arrière assure que les pépins physiques sont derrière lui, plus besoin de semaines d'entraînement adaptées, plus d'appréhension non plus de rechuter.

"J'avais un peu de stress, mais c'est normal, confie Darly Domvo. J'ai l'impression que Jacques (Brunel, NDLR) a surtout cherché à me protéger et c'est pour ça que j'ai attendu. Mais quand je vois tout le chemin parcouru quand je me retourne, je me dis que ce n'était pas plus mal de jouer tous ces matchs en Espoirs, et que le staff a pris la bonne décision parce que je me sens vraiment mieux".

Vivre à fond la fin de saison

La victoire de l'Union à Brive permet toujours de croire à une fin de saison en apothéose, Darly Domvo veut prendre part à ce final plein d'enjeu : "Ça fait du bien de revenir dans une équipe qui gagne. Je vais donner mon maximum sur les derniers matchs et les dernières minutes que j'aurai à jouer, sachant aussi que je suis peut-être un peu plus frais physiquement et mentalement que les autres".

En d'autres termes, profiter de ce retour, et ne plus cogiter. "C'est bien d'être là après deux ans de galères, d'avoir la confiance du président, du staff et des partenaires après deux ans de galères, je suis très heureux". Une confiance que Darly Domvo veut maintenant rendre, il a récemment prolongé son contrat avec l'UBB jusqu'en 2019.