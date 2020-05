UBB : Hugh Chalmers rejoint Matthew Clarkin à Biarritz

A 35 ans, l'ancien troisième ligne de l'Union Bordeaux-Bègles a été nommé entraîneur des espoirs du BO. Au Pays-Basque, il retrouvera son ami et actuel directeur sportif.

La nouvelle a été officialisée ce dimanche par Jean-Baptiste Aldigé, président du directeur du BO. Hugh Chalmers rejoint la formation basque où il sera notamment l'entraîneur des avants de l'équipe espoirs.

Le Néo-Zélandais, qui a joué les deux dernières saisons à Vannes en Pro D2, a fait l'essentiel de sa carrière à l'UBB (230 matches) où il était arrivé à l'été 2008 en provenance de Bobigny.

Troisième ligne sauteur et coureur, il avait été l'un des artisans de la montée du club girondin en Top 14 puis de la construction du club. Aux cotés d'un certain Matthew Clarkin, lui aussi troisième ligne, et qui était son capitaine.