Le deuxième ligne Thomas Jolmès et l'arrière Romain Buros font partie des joueurs qui ont participé à la séance de ce mardi matin, à quatre jours du 8ème de finale retour de Champions Cup à La Rochelle.

UBB : Jolmès et Buros de retour à l'entraînement

Trois jours après la claque reçue face à La Rochelle (13-31) en coupe d'Europe, l'Union s'est remise au travail ce mardi matin. Sous la pluie mais avec l'envie d'évacuer la frustration d'une rencontre de Champions Cup où elle n'a pas été à la hauteur.

Pour débuter la préparation du troisième derby Atlantique de ce mois d'avril, le groupe a bénéficié de plusieurs retours. Absent des terrains depuis début janvier et une luxation de l'épaule, l'arrière Romain Buros a participé à l'intégralité de la séance mais il était protégé des chocs, signe qu'il n'est pas encore apte à reprendre la compétition. Protégé aussi, le centre UJ Seuteni, qui s'est entraîné mais souffre toujours des côtes.

Chassé-croisé à l'infirmerie ?

Thomas Jolmès, touché aux ischio-jambiers début mars face à Pau, semblait lui en pleine possession de ses moyens et pourrait postuler pour le déplacement en Charente-Maritime. Même chose pour Geoffrey Cros, Ma'ama Vaipulu et Alban Roussel qui avaient manqué le match aller. Et pour Yoram Moefana qui avait repris dès la semaine dernière un entraînement adapté.

Matthieu Jalibert est tout proche d'un retour à la compétition. © Radio France - Justine Hamon

Matthieu Jalibert était lui aussi bien présent. Le demi d'ouverture a participé à toute la séance. Reste à savoir si le staff le relancera dès ce weekend au stade Deflandre. Interrogé à ce sujet samedi soir, Christophe Urios, absent ce mardi suite à un petit pépin physique, avait répondu par la négative.

Des joueurs qui rentrent mais d'autres qui sortent. En l'absence d'entraîneur lors du traditionnel point presse, pas d'explication sur les absences du jour. En dehors des blessés (Cazeaux, Vergnes-Taillefer, Petti, Uberti, Poirot), plusieurs joueurs n'étaient pas présents sur le terrain. Paiva, Cobilas, Picamoles, Woki, Trinh-Duc, Cordero, Bielle-Biarrey. Sans qu'on sache s'ils sont ménagés ou s'ils ont rejoint les rangs d'une infirmerie qui peine à se vider.