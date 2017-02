UBB : L'ouvreur irlandais Ian Madigan, en plein doute, a discuté avec le président

Ian Madigan a visiblement du mal à se faire à l'Union Bordeaux-Bègles. Il a discuté avec le président Laurent Marti d'un certain nombre de problèmes à ses yeux. Il pourrait demander la rupture anticipée de son contrat.

Les jours de Ian Madigan à Bordeaux sont-ils comptés ? Toujours est-il que l'ouvreur irlandais arrivé cet été ne se sent pas forcément bien en Gironde et le fait savoir. Il explique à nos confrères de l'Irish Times avoir rencontré le président de l'UBB Laurent Marti pour discuter de ses soucis actuels.

Un joueur en plein doute

Madigan explique d'emblée : "J'ai fait clairement comprendre au début de notre réunion que je voulais que les choses se passent bien, je veux rester à Bordeaux mais certaines choses me rendent font que je ne suis pas heureux au club". En l'état actuel des choses, j'ai un contrat de deux ans et je veux que les choses se passent bien. J'aime la vie ici, mais ces derniers temps, j'ai senti que je perdais la confiance du coach Raphael Ibanez, et qu'il fallait donc que je fasse quelque chose".

Selon nos confrères, le joueur supporterait mal le turnover opéré en Champions Cup par le staff, et finalement fatal à une qualification, mais aussi le fait qu'Adam Ashley-Cooper ne soit pas prolongé. "L'une des principales raisons pour lesquelles j'ai rejoint le club était l'arrivée d'Adam Ashley-Cooper, argumente Ian Madigan. J'ai parlé avec lui avant de venir, et il m'a aidé en me conseillant, à améliorer mon jeu. C'est décevant d'entendre qu'il ne sera pas prolongé, cela me fait me poser des questions sur les ambitions... Il est vital pour le jeu de nos lignes arrières, il amène toujours des idées et est l'un de nos meilleurs marqueurs". Madigan ajoute que l'annonce de son départ a été "un coup dur pour tout le monde".

Un retour au Leinster ?

Sans savoir les raisons de ses doutes, il apparait clairement que l'Irlandais n'a jamais joué à son meilleur niveau depuis son arrivée à l'UBB. Il a donc lui même mis des mots sur ces problèmes, face au président Laurent Marti.

Ian Madigan dit aussi savoir que sa démarche comporte un risque, mais qu'il ne le fait pas "pour critiquer le système dans son ensemble ou s'en prendre aux entraineurs, mais pour trouver des solutions". L'ouvreur international affirme sa volonté de retrouver la sélection irlandaise, ce qui pourrait passer par un retour au pays. Reste à savoir si cela se fera au terme de son contrat initial, à l'été 2018, ou plus tôt. Si les choses ne se règlent pas, il pourrait, selon nos confrères irlandais passer à l'acte et demander la rupture anticipée de son contrat.