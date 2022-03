UBB : "La Rochelle c'est notre meilleur ennemi" selon Christophe Urios

2ème du Top 14, l’UBB recevra La Rochelle, 4ème, ce samedi (21h05) pour le choc de la 22ème journée de Top 14. Avant de remettre le couvert en 8ème de finale de coupe d’Europe les 9 et 16 avril. Christophe Urios espère que son équipe saura se hisser au niveau de ce triple rendez-vous. Interview.

France Bleu Gironde : comment abordez-vous cette série ?

Christophe Urios : Il y a deux compétitions. La première c’est le Top 14, donc il faut confirmer ce qu’on a fait ce weekend et enfin battre cette équipe. Et après ce sont des matches à élimination donc on entre dans autre chose. L’approche sera un peu différente.

Eux se préparent sur la notion de rivalité, et nous j’ai l’impression que c’est un match comme un autre.

Avez-vous tiré des enseignements des trois derniers matchs perdus face aux Rochelais ?

Oh oui… Il y a des points communs. On n’a jamais été à la hauteur, physiquement, dans l’engagement, on n’a pas su trouver les clés, on a mal joué tactiquement. Il y a des choses à relever.

Depuis son arrivée à l'UBB, Christophe Urios n'a connu qu'une victoire face aux Rochelais. © Radio France - Justine Hamon

Vous aviez dit à l’époque que la notion de derby n’avait pas été assez présente dans les rangs girondins…

C’est toujours le cas. Je ne sens pas de la part des mecs, une rivalité face à La Rochelle. Eux en parlent beaucoup visiblement. Je ne sens pas ça. Quand ils sont venus à Chaban l’année dernière, ils nous ont écrasés. Quand on est allé là-bas en novembre, ils nous ont écrasés. Eux se préparent sur la notion de rivalité, et nous j’ai l’impression que c’est un match comme un autre.

On n’est pas jaloux d’eux. On veut juste être les meilleurs.

Ça vous déçoit ?

Aujourd’hui, le derby qui a du sens c’est celui de La Rochelle. La même région, la rivalité, le même territoire, deux équipes de haut de classement, des jeunes qui travaillent bien. La Rochelle c’est notre meilleur ennemi. Je ne connais pas bien l’histoire mais on a besoin de changer à ce niveau-là.

Sportivement, il y a une envie de leur passer devant ?

On n’est pas jaloux d’eux. On veut juste être les meilleurs. Donc c’est un rendez-vous pour être les meilleurs. Et jusqu’à maintenant, les meilleurs ce sont eux. Il faut qu’on progresse. Ils nous ont battus chez nous, ils nous ont mis une branlée chez eux. On peut aussi remonter au 80 points d’il y a quelque temps (ndlr : défaite 81-12 le 25 mai 2019). Même si c’était un contexte délicat, ça a existé. Il y une vraie rivalité avec eux. Ils sont meilleurs que nous. On a envie que ça cesse.

Quel est le match le plus important ?

C’est le premier. Parce que je reste persuadé qu’il aura un impact sur le second qui aura lui aussi un impact sur le troisième. Même si encore une fois, ce n’est pas la même compétition et qu’on n’aura pas la même approche. Moi j’aurais tellement aimé joué au Matmut. Personne ne veut jouer au Matmut, ça fait chier tout le monde mais moi je pense qu’il fallait jouer au Matmut. Pour changer de décor. Jouer deux matches consécutivement chez toi contre le même adversaire, ça ne se fait jamais et ce n’est pas facile. Il faut trouver des arguments, des artifices, une atmosphère et je trouvais que le changement de stade était top. On n’a pas pu le faire à mon grand regret.