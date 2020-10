Le 3e ligne de l'UBB Mahamadou Diaby accuse le Rochelais Pierre Bourgarit d'insultes racistes

Le 3e ligne de Bordeaux-Bègles Mahamadou Diaby a accusé ce mercredi le talonneur international de La Rochelle, Pierre Bourgarit, d'avoir proféré une insulte raciste à la fin du match Stade Rochelais-UBB, ce dimanche soir en Charente-Maritime. Diaby a parlé de "Tarzan et plein de... voilà", sans apporter plus de détails, ce mercredi lors d'une conférence de presse. Le joueur de 30 ans a ajouté : "On est un des sports qui regorgent de valeurs, qui représentent des valeurs qui sont fortes et je trouve qu'en 2020, ça n'a rien à faire dans notre sport." Pour le moment il n'a ni saisi la Ligue ni porté plainte.

"Je n'ai pas entendu ce qu'il s'est dit, j'étais loin de lui", a affirmé pour sa part le manager de l'UBB Christophe Urios. "Mais je suivais Mamad [Mahamadou Diaby, NDLR] car je le voyais rentrer le front bas et comme les Rochelais étaient plutôt en exubérance, j'avais peur qu'il se passe un truc. Ca s'est accroché, mais je n'ai pas vu", a-t-il ajouté.

"Aucune connotation raciste"

Le Rochelais de 23 ans a réfuté en évoquant une expression utilisée dans le vestiaire Jaune et Noir, notamment par son coach Ronan O'Gara : "Je tiens à préciser que 'faire le Tarzan' n'a aucune connotation raciste dans ma bouche", a réagi sur Twitter.

Le club Rochelais a tenu à soutenir son joueur sur le même réseau social, évoquant à son tour une "incompréhension".