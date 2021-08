UBB : le stade Chaban-Delmas ne changera pas de nom

Non. C'est la réponse définitive du maire de Bordeaux Pierre Hurmic au président de l'Union Bordeaux-Bègles Laurent Marti. Il n'y ura pas de "naming" du stade Chaban-Delmas. Le projet était né des difficultés financières de l'UBB, suite à la crise du Covid. L'un des partenaires importants du club, la Bourse de l'Immobilier (devenue depuis Human, NDLR), avait proposé d'accoler son nom au stade bordelais pour les sept prochaines années. Laurent Marti avait tenté de défendre l'idée en lançant notamment une pétition. Mais la mairie de Bordeaux, réticente dès le départ, n'a pas changé d'avis.

Un choix "idéologique"

Ce mardi, le club a donc entériné la fin du projet. Le maire écologiste de Bègles Pierre Hurmic l'a justifié de plusieurs manières. Il a estimé que son conseil municipal voterait contre, que l'argent du naming irait à la ville et pas au club, et qu'il y avait obligation de passer par un appel d'offres dont on ne pouvait être certain du résultat. Des arguments réfutés par Laurent Marti dans une interview à Sud-Ouest. Le patron du club bordelais regrette un choix "idéologique" et s'inquiète de sa capacité financière à maintenir le standing de l'Union ces prochaines saisons sans cet apport financier. Pierre Hurmic a affirmé de son côté que la mairie allait réfléchir à d'autres solutions pour aider l'Union Bordeaux-Bègles.

Cette annonce a fait réagir le chef de file du groupe LREM Renouveau Bordeaux au conseil municipal Thomas Cazenave. Il souligne que "Pierre Hurmic a rejeté cette proposition alors qu’elle n’aurait rien coûté aux Bordelais" et précise qu’"il revient désormais au Maire de Bordeaux de trouver d’autres solutions permettant de soutenir financièrement l’UBB".