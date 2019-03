UBB - Matthieu Jalibert : "La coupe du monde ? Franchement, c'est loin."

Bordeaux, France

Interrogé sur son espoir de disputer le prochain Mondial en septembre, Matthieu Jalibert a été clair ce lundi au lendemain d'un match raté sur la pelouse de l'Arena face au Racing 92.

"Franchement, c'est loin. J'y pense mais ce n'est pas avec des prestations comme ce weekend que je peux y croire. Je veux d'abord me concentrer sur le club, faire ce que j'ai faire, bien le faire. Ça me semble lointain et il y a pas mal d'étapes avant de pouvoir y croire."

Ne pas jouer la carte personnelle

De retour au jeu le 23 février face à Grenoble, un an après s'être blessé au genou face à l'Irlande pour sa première et, jusqu'ici, seule sélection, le demi d'ouverture avoue n'avoir pas encore retrouvé complètement le rythme et le coup de rein qui lui avaient permis la saison dernière de crever l'écran. Et, du haut de ses vingt ans et de ses quinze matches de Top 14, ne veut surtout pas se servir de la fin de saison de l'UBB à titre personnel pour être sur la liste de Jacques Brunel le 18 juin.

Matthieu Jalibert n'était pas du tout satisfait de sa performance dimanche face au Racing 92. © Radio France - Camille Huppenoire

Matthieu Jalibert : "Ce n'est pas avec des performances comme ce weekend que je peux y croire." Copier

"Je ne me prends pas la tête avec ça, je reviens tellement de loin, j'ai eu tellement de pépins pendant un an, ça a tellement été compliqué que maintenant ce n'est que du bonus. Ça reste un objectif de retrouver le maillot de l'équipe de France mais si ce n'est pas à la coupe du monde, j'espère que ce sera plus tard. Il ne faut pas que j'y pense."