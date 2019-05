UBB - Nans Ducuing : "On en a marre de passer pour des pitres"

Bordeaux, France

Premier objectif, à Lyon faire un match plein à l’extérieur ce qui ne vous est plus arrivé depuis longtemps ?

Nans Ducuing : oui ça date…Cette saison, lors des grands rendez-vous à l’extérieur, mis à part à Castres, on a pris le compte (ndlr : deux victoires pour neuf défaites). Vu le contexte (ndlr : l'UBB est 8ème à cinq points de la 6ème place), on est obligé d’entretenir l’espoir parce qu’il en reste et capitaliser là dessus. On a envie d’aller à Lyon pour faire un gros match. On ne doit plus calculer et on y va avec des intentions. On est un peu décroché mais si on gagne à Lyon, rien ne dit que derrière on ne va pas faire une grosse performance contre Toulouse et après, tout se jouerait à La Rochelle.

En un mois, ce n’est pas que tout a coulé mais on marque le pas par rapport à des équipes qui ont peut-être l’habitude de ces moments, qui accélèrent.

Après une nouvelle lourde défaite à Toulon, y-a-t-il une forme de découragement ?

C’est le constat. Cette saison à l’extérieur, on a eu beaucoup de mal. On a pris une belle claque après Castres, on a pris le revers à Toulon et ça a été très difficile. On l’a encore en travers personnellement et, je pense, collectivement. On essaie de trouver des solutions, on met en place des choses, on fait évoluer le système de jeu, on voit que ça change peu ou pas le résultat. C’est là que c’est compliqué. On a envie d’avancer et on prend les mêmes "sauces" à l’extérieur. Ce n’est pas du découragement mais de la déception, de la frustration. On se dit qu’avec les outils qu’on a, ce n’est pas possible qu’on n’y arrive pas. On a été abattus après le match de Toulon mais personne ne veut lâcher. Il y a un infime espoir, on a envie de le jouer à fond. Après dix mois de travail, d’efforts collectifs et individuels, on ne peut pas lâcher comme ça.

L'arrière de l'UBB espère que le déclic tant attendu arrivera dimanche à Lyon. © Radio France - Justine Hamon

Cette saison encore, quand les grosses cylindrées accélèrent, l’UBB marque le pas…

Ce sont des trucs qui m’énervent mais c’est la vérité, c’est un constat. Cette année, peut-être qu’on l’a un peu retardé, on a passé un bon hiver, il restait cinq matches et on était largement dans les clous. Si on gagne Castres, tu bascules sur quelque chose d’ultra positif…. En un mois, ce n’est pas que tout a coulé mais on marque le pas par rapport à des équipes qui ont peut-être l’habitude de ces moments, qui accélèrent. Quand elles décident de venir faire un coup, soit elles le font, soit elles ne sont pas loin. Et nous, quand on le dit, on est quand même assez loin. C’est le constat qui fait mal, qui nous énerve parce qu’on en a marre de passer pour des pitres mais c’est la réalité.