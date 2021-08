UBB : plus de 250 supporters à Libourne pour un entraînement délocalisé

Les supporters de l'UBB peuvent enfin retrouver au stade leur club de cœur. A moins d'un mois de la reprise du Top 14 à Biarritz, les joueurs de Christophe Urios se sont entraînés à Libourne, ce vendredi 6 août. Entre 250 et 300 personnes ont donné de la voix pour l'Union Bordeaux-Bègles.

Entraînement de l'UBB à Libourne. © Radio France - Thomas Vichard

"On sent un bel engagement, un bel état d'esprit une belle cohésion déjà. On a vu deux ou trois belles séquences de jeu, c'est prometteur", lance Ludovic, Libournais et abonné au stade Chaban-Delmas.

Maillot aux couleurs de l'UBB, Cindy est venue avec son fils Antoine de Branne, à une quinzaine de kilomètres au sud de Libourne : "C'est juste à côté de chez nous, donc c'est pratique. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de clubs qui fassent ça : aller au contact de leurs supporters. Et ils en ont besoin aussi, c'est une communion entre nous." Le club girondin était au sud de Bordeaux le 29 juillet dernier à Cadaujac.

Entraînement de l'UBB à Libourne. © Radio France - Thomas Vichard

Jefferson Poirot veut "faire encore mieux" que la saison dernière

Ce que confirme le pilier unioniste Jefferson Poirot. "Avec l'année qu'on vient de passer, on en profite, ça fait du bien d'entendre ces ambiances, d'entendre les musiques de stade. Mais de nature, l'UBB, ça a toujours été ça, l'ouverture avec nos supporters, on n'a jamais fermé nos entrainements au public, même dans les périodes où c'était plus compliqué. On a toujours voulu rendre au gens ce qu'ils nous donnent tous les week-end. Donc là, ça fait plaisir de voir beaucoup de jeunes. Le monde qui vient nous voir pour un entrainement, ça nous donne beaucoup d'énergie".

Entraînement délocalisé de l'UBB à Libourne. © Radio France - Thomas Vichard

Et l'international français a des ambitions pour la saison prochaine, alors que le championnat reprend le 4 septembre à Biarritz. "On se sent bien, on a repris il y a deux semaines, donc la préparation est forcément un peu courte, mais on a eu une bonne phase pour couper après une très très grosse saison, très longue surtout, 13 mois. On est bien reposés, tous motivés, on est revenus avec l'envie de partager ces moments-là ensemble, beaucoup d'envie aussi par rapport à la saison dernière où on a fait 3 demi-finale. On pose les bases pour essayer de se remettre dans le bon chemin et essayer de faire encore mieux", affirme Jefferson Poirot.