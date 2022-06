XV de France : quatre joueurs de l'UBB titulaires contre le Japon, première pour Jolmes

Ils seront quatre joueurs de l'UBB à démarrer samedi (8 heures, heure française) le premier des deux tests-matchs de l'été contre le Japon. Quatre, ça n'est pas un record*, mais l'UBB sera même le club le plus représenté dans le XV de départ concocté par Fabien Galthié, dans une tournée d'été disputée sans de nombreux cadres laissés au repos.

Samedi matin, et c'est une première, la charnière de l'équipe de France sera 100% bordelo-béglaise avec Maxime Lucu à la mêlée (29 ans, 7 sélections) et Matthieu Jalibert à l'ouverture (23 ans, 15 sélections). Le premier sera titulaire pour la première fois en bleu, après sept sélections où il avait remplacé Antoine Dupont. Quant à Jalibert, absent sur blessure pendant le Tournoi des Six nations 2022, il va jouer son premier match en Bleu depuis la victoire contre les All Blacks (40-25) en novembre.

Matthieu Jalibert, ici à l'entraînement cette semaine, fait son retour en équipe de France. © AFP - CHARLY TRIBALLEAU

Ils seront accompagnés dans le XV de départ par Yoram Moefana, qui sera associé au centre à un autre revenant, Virimi Vakatawa, et par Thomas Jolmes. Le deuxième ligne de l'Union connaîtra lui sa première cape en bleu, aux côtés de Thibaud Flament. Appelé pendant le dernier Tournoi, il avait dû déclarer forfait sur blessure. Jolmes, "en forme, qui a fait une bonne saison avec Bordeaux", comme l'a dit Fabien Galthié ce jeudi, a été préféré aux autres joueurs de deuxième ligne de la liste, Thomas Lavault, Rémi Picquette et Swan Rebbadj.

Bastien Vergnes-Taillefer et Romain Buros, les deux autres joueurs de l'Union dans la liste des 42 sélectionnés, ne sont pas sur la feuille de match, contrairement au futur joueur de l'UBB Sipili Falatea. Ils auront peut-être leur chance lors du deuxième match des Bleus contre les Japonais le samedi suivant, le 9 juillet.

La composition

Jaminet - Penaud, Vakatawa, Moefana, Lebel - (o) Jalibert, (m) Lucu - Ollivon (cap.), Tanga, Cretin - Jolmes, Flament - Bamba, Mauvaka, Gros

Remplaçants : Bourgarit, Priso, Falatea, Lavault, Tolofua, Macalou, Couilloud, Hastoy

*Ils étaient cinq titulaires le 19 juin 2016 lors d'une défaite en Argentine : Jefferson Poirot, Julien Le Devedec, Loann Goujon, Baptiste Serin et Julien Rey