UBB/Toulon - Laurent Delboulbès : "Quand Bordeaux-Bègles est euphorique, l'équipe produit un très beau rugby"

Le pilier de Toulon, qui a passé quatre saisons à l'UBB, était l'invité de la Mêlée du lundi avant le choc entre l'Union Bordeaux-Bègles et le RCT samedi soir (20h45) au Matmut Atlantique. L'occasion d'évoquer ce match, et de revenir avec lui sur son bon début de saison.

France Bleu Gironde : Laurent, on a l'impression que l'air de la Méditerranée vous réussi, vous réalisez personnellement une bonne saison...

Laurent Delboulbès : Oui je suis satisfait, j'ai du temps de jeu, cela me permet de m'exprimer, et bien sûr j'en suis content.

Le RCT a semblé moribond tout au long de la saison, mais à l'approche des phases finales, vous donnez l'impression d'une équipe qui se remet en ordre de marche, c'est aussi votre sentiment ?

Oui on a manqué de constance tout au long de la saison, on sortait de bonnes prestations et bien souvent derrière on n'enchaînait pas. Maintenant c'est vrai qu'on sent le parfum des phases finales, que les matchs deviennent décisifs, donc on essaie de monter en puissance même si tout n'est pas encore parfait. Il nous reste peu de matchs pour essayer d'avoir le plus de points possible.

On sait qu'une fois que Bordeaux-Bègles est euphorique, l'équipe arrive à enchaîner beaucoup de temps de jeu et à produire un très beau rugby"

– Laurent Delboulbès

Toulon se bat encore pour assurer sa place dans le top 6, et peut même viser un barrage à domicile, c'est dans cette optique que vous venez défier l'UBB ?

Oui, tout d'abord de conforter notre place de qualifiable, et c'est sûr qu'on aimerait accrocher cette quatrième place. Après on sait tous que le championnat est très resserré cette saison, que tout déplacement est bien souvent périlleux, donc on se prépare en conséquence pour ce match à Bordeaux.

À quel match vous attendez vous face à l'UBB ?

On a commencé avec la vidéo à identifier les forces de cette équipe : très bonne en touche contre La Rochelle, très performante en mêlée à Brive... On sait qu'une fois que Bordeaux-Bègles est euphorique, l'équipe arrive à enchaîner beaucoup de temps de jeu et à produire un très beau rugby. Voilà quelques pistes, on espère avoir les armes pour répondre lors de ce match.

Le fait que l'UBB revienne dans la course à ce top 6 vous surprend ?

Ce championnat est très serré je le répète, peu de monde croyait encore aux chances de l'UBB avant ce match à Brive. Une fois de plus ils ont montré qu'ils avaient les ressources mentales pour déjouer les pronostics, ça ne m'étonne pas, j'en connais encore certains... On sait donc qu'on sera très attendus, eux – comme nous – ont besoin de points, ça promet une belle affiche.

J'ai gardé à Bordeaux des liens d'amitié avec beaucoup de personnes"

Un peu de "chambrage" en perspective avec vos anciens coéquipiers avant ce match ?

Oui on va certainement s'appeler dans la semaine parce que j'ai gardé des liens d'amitié avec beaucoup de personnes. J'ai passé quatre très belles saisons à Bordeaux, donc j'espère jouer ce match parce que ça fait toujours quelque chose de jouer contre son ancien club et ses amis.

En réalisant de bonnes prestations à Toulon, vous vous faites plus remarquer, l'équipe de France, c'est dans un coin de votre tête ?

Sincèrement pas trop, après c'est sûr que dans un club comme Toulon on est plus exposé. J'ai eu la chance d’enchaîner les matchs, mais je pense qu'avant mon nom, il y a beaucoup d'autres piliers qui peuvent prétendre... Je suis simplement content de pouvoir beaucoup jouer.