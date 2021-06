UBB - Toulouse : 500 supporters bordelais vont faire le déplacement "on leur doit bien ça" dit United UBB

Les supporters de l'UBB se préparent à faire 20h de bus aller-retour pour soutenir l'UBB dans sa demi-finale historique. Un long déplacement difficile à organiser pour le groupe United BB. Le voyage devait se faire en train nous raconte Nicolas Bessellere, mais c'est finalement en bus qu'ils iront : quand on aime on ne compte pas , confie le passionné

Il y aura un peu plus de 500 supporters bordelais et girondins présents à Lille

Les supporters vont essayer d'accueillir le bus des joueurs comme il se doit à l'extérieur, et à l'intérieur il y aura les drapeaux, les tambours tout au long du match on va faire beaucoup de bruit promet Nicolas, même si on ne sera pas très nombreux.

On sort d'une période difficile, ce club nous a fait vibrer même à distance, on leur droit bien ça, c'est le minimum parce qu'ils se sont arrachés sur le terrain pour avoir ces demi-finales

L'UBB a perdu trois fois cette saison contre Toulouse, mais la différence va se faire dans la tête assure Nicolas : l'UBB a la technique, va trouver la stratégie mais tout va se passer dans la tête j'en suis persuadé.