Toulouse-UBB: "700 à 750 places à prix coûtant pour les partenaires et abonnés" annonce Laurent Marti

Tous derrière l'Union Bordeaux-Bègles face au Stade Toulousain ! L'UBB jouera sa première demi-finale de son histoire ce samedi soir au stade Pierre Mauroy de Lille. Après sa belle victoire face à Clermont ce samedi (25-16) et devant 5 000 spectateurs dans les travées du stade Chaban-Delmas, l'Union ne pourra compter que sur 900 supporters cette fois ci. "D'abord j'ai pris la décision d'inviter tous les membres du club ainsi que toutes les familles pour faire le train de l'UBB", annonce Laurent Marti, le président du club sur France Bleu Gironde. Il poursuit : "Sur ces 900 places qui nous sont octroyées, il y en a 700 ou 750 que l'on va partager entre les partenaires et les supporters. La Ligue nous a proposé deux catégories de prix et on va tout faire à prix coûtant."