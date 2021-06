UBB - Toulouse : après 1991 et 2011, cette "année en 1" portera-t-elle chance à l'UBB ?

Même si la période n'est pas propice aux grands rassemblements, l'Union Bordeaux-Bègles a des anniversaires à fêter, en ce printemps 2021. En attendant de savoir si le millésime 2021 sera synonyme de trophée remporté, alors que l'Union est en demi-finale du Top 14, samedi, contre Toulouse, les hommes de Christophe Urios peuvent déjà se dire que les "années en 1" ont tendance à réussir à leurs prédécesseurs. Car si cette demi-finale est la première de l'histoire de l'Union Bordeaux-Bègles, club né en 2006 de la fusion entre le CABBG et le Stade Bordelais, le rugby bordelo-bèglais compte deux tires de champion de France, le dernier, remporté il y a 30 ans, en 1991.

1991, l'épopée des "Rapetous"

A l'époque, le CA Bègles-Bordeaux jouait en damier, et était emmenée par ses "Rapetous", le surnom de la première ligne Serge Simon, Vincent Moscato et Philippe Gimbert. Les trois étaient la clé de voûte d'un pack cornaqué par Bernard Laporte, alors demi de mêlée et capitaine. L'Union s'était imposé (19-10) en finale au Parc des Princes, grâce à deux essais de Courtiols et Mougeot.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le point d'orgue d'une saison marquée par un huitième de finale d'une violence inouïe à Toulon, où le CABB s'était incliné avant de renverser les Varois au retour à Toulon. Le tout dans une antique formule de première division, avec 80 clubs répartis en cinq poules (avec notamment le Stade Bordelais, Périgueux, Bergerac, Oloron, Hagetmau...), qui s’affrontaient ensuite en match aller-retour, en huitièmes de finales. Ensuite, le CABB était allé l'emporter à Tarbes (8-19) en quart de finale, et chez le grand Béziers (12-13) en demie. Avant le Parc des princes, et le retour triomphal à Bordeaux.

Les Rapetous et les joueurs de l'UBB ramènent le bouclier en gare Saint Jean, au lendemain de la victoire au Parc. © Maxppp - TEAMSHOOT TEAMSHOOT

2011, l'année de la remontée

Et puis, 20 ans plus tard, ce n’était pas un titre de champion, mais une victoire en finale d'accession, qui allait être synonyme de retour de Bordeaux dans l'élite, huit ans après la relégation du CABBG, et cinq ans après la fusion qui donnait naissance à l'UBB. Le 22 mai 2011, c'est une victoire face à Albi, l'ogre de la Pro D2, au stade Armandie d'Agen qui emmenait l'Union en Top 14. Menée 11-9 à la pause, l’UBB avait renversé la vapeur grâce à des essais de Julien Rey et Vungakoto Lilo, pour finalement l'emporter 21-14.

Une semaine plus tôt l'Union, cinquième de la phase régulière, avait déjà crée la surprise en allant battre le favori Grenoble en demi-finale (12-19), avec un essai de Carballo, et cinq coups de pied de Fraser.

L'UBB avait terrassé Albi, en finale d'accession, au stade Armandie d'Agen. © Maxppp - Paulo Dos Santos/worldpictures/M TEAMSHOOT

La récompense pour un staff, mené par Marc Delpoux et Vincent Etcheto, qui malgré la rugosité de la Pro D2, a toujours cru que son option d’un jeu rapide et aéré était la bonne. Certains joueurs se sont ensuite imposés durablement en Top 14. Le capitaine Matthew Clarkin, son compère de la 3e ligne Hugh Chalmers, le talonneur Ole Avei, le centre Julien Rey, l’ailier Blair Connor ou encore le jeune Camille Lopez.

Enfin, la récompense était belle pour le président Laurent Marti, aux commandes du club depuis 2008, qui avait failli jeter l’éponge un an plus tôt, ne s’estimant pas assez soutenu par les collectivités. Il est toujours là aujourd'hui, et alors que l'aventure qui a connu depuis une toute autre envergure, il n'hésite pas à parler de ce 22 mai 2011 comme son meilleur souvenir au club.