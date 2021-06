UBB - Toulouse : Bernard Laporte et des champions de France 1991 invités de France Bleu Gironde vendredi

Et si l'Union allait au bout ? Les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles tenteront, samedi, contre Toulouse, de se qualifier pour la première finale de l'histoire du club, sous sa dénomination actuelle. Mais l'entité précédente, Bègles-Bordeaux, compte deux titres à son actif. Et cette année, on fête en plus l'anniversaire de ce dernier titre de champion, acquis en 1991 contre... Toulouse.

Pour rappeler ces bons souvenirs, et évoquer la demi-finale de samedi, face au même adversaire, plusieurs anciens de cette épopée sont les invités d'un 100% UBB exceptionnel, ce vendredi sur France Bleu Gironde, entre 18 et 19 heures. Philippe Vigier et Julien De Jong reçoivent Bernard Laporte, ancien demi de mêlée et aujourd'hui président de la Fédération française de rugby. Son actuel vice-président Serge Simon, à l'époque pilier de l'UBB sera également invité.

Il formait une première ligne redoutable, "les Rapetous", avec Vincent Moscato et Philippe Gimbert. Ce dernier sera également avec nous, alors que son fils, Jules, joue dans l'équipe actuelle de l'Union. Enfin, autour de la table, on retrouve aussi André Berthozat, l'ex-deuxième ligne, et l'ancien entraîneur Yves Appriou.

100% UBB, à écouter vendredi de 18 à 19 heures

Les images de cette inoubliable finale

Week-end exceptionnel sur France Bleu Gironde

Mais cette émission n'est que le début d'un week-end exceptionnel sur France Bleu Gironde. Samedi matin, nous reviendrons largement sur la demi-finale, dans la matinale, entre 7 et 9 heures, puis dans une émission spéciale entre 11 heures et midi. Appelez nous pour intervenir au 05 56 19 10 10.

Enfin, samedi soir, le match sera à suivre dès 20 heures (coup d'envoi à 20h45), avec Julien De Jong en studio, Arnaud Carré et notre consultant, l'ancien joueur Vincent Forgues depuis Villeneuve-d'Ascq et Margot Turgy qui vous fera vivre l'ambiance à Bordeaux. Et en cas de victoire, France Bleu Gironde pourrait bien vous accompagner jusqu'au bout de la nuit...