Avant UBB-Toulouse, les clés du match avec Jérôme Fillol, ex-Toulousain et restaurateur à Bordeaux

Jour J pour l'Union Bordeaux-Bègles, qui affronte le Stade Toulousain, ce samedi (20h45) à Lille, en demi-finale du Top 14. La première demi-finale de l'Union, face à un Toulouse 20 fois vainqueur du Brennus. On en a discuté avec un ancien Toulousain, et Bordelais d'adoption, Jérôme Fillol.

L'expérience des phases finales, il l'a. Jérôme Fillol a remporté cinq Brennus dans sa carrière, deux avec le Stade Toulousain et trois avec le Stade Français, tout au long d'une carrière longue de 17 ans. Retraité depuis 2015, l'ancien demi de mêlée "fait un break" désormais avec le milieu du rugby et s'est reconverti dans la restauration : il possède deux restaurants dans la Métropole bordelaise, dont La Belle saison, sur la rive droite de Bordeaux. Alors, on lui a demandé ce qu'il pensait de cette demi-finale, samedi, entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles.

France Bleu Gironde : Racing - La Rochelle - Toulouse - UBB... C'est un dernier carré qui vous semble logique ?

Jérôme Fillol : Oui, ça reste encore logique. Il n'y a pas vraiment d'énorme surprise sur ce dernier carré avec quatre équipes qui ont maîtrisé le Top 14 depuis depuis le départ, et qui concrétisent finalement leur forme du moment, qui déroulent.

Et que l'UBB s'assoie à la table des grands ? Elle est à sa place ?

C'est logique et c'est mérité au vu du contexte de l'année dernière. Ils avaient fait une saison quasi parfaite, ils ont été drôlement pénalisés à cause de la pandémie. C'est un juste retour des choses que l'UBB se retrouve dans ce dernier carré. C'est logique aussi, vu le travail qu'ils ont effectué, vu la régularité qu'ils ont eue durant toute la saison. Il y a eu des moments plus difficiles. Mais là, ils ont retrouvé une vitesse de croisière, du jeu et du liant entre eux.

Mais ils ne connaissent pas le parfum des phases finales du Top 14... Qu'est ce que ça change, quand on ne les a jamais jouées ?

C'est impressionnant, ça va vite, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous. On en parle énormément, il y a une effervescence... Parce que ça reste mythique, quand vous êtes joueur de rugby de faire les phases finales de Top 14, vous savez qu'au bout que vous avez un Bouclier de Brennus, qui est un rêve et le Graal de chacun.

Jérôme Fillol a soulevé cinq fois le bouclier de Brennus dans sa carrière, dont la dernière fois en 2015 avec le Stade Français. © Maxppp - Maxppp

Donc, quand vous êtes jeune joueur ou même en fin de carrière et que vous n'avez jamais fait de phases finales, c'est très impressionnant. Ce sont des moments à prendre avec beaucoup de bonheur, en profiter énormément et parfois, faire abstraction de ce qui se passe autour.

Toulouse a battu l'UBB trois fois sur trois cette saison, ça change beaucoup de choses ?

C'est vrai que c'est un peu la bête noire. Peut-être que ça sera justement ce match-là qu'ils gagneront. D'ailleurs, c'est le match le plus important, donc tant mieux si c'est ce match-là. Mais face à Bègles, il y a une grosse équipe du Stade Toulousain. Elle est impressionnante, parce que même avec des blessés, ils arrivent à avoir une équipe compétitive à tout niveau. On a l'impression parfois sur certains matchs qu'ils sont en difficulté et puis, tout d'un coup, ils décident de gagner ce match. Donc c'est un gros morceau, mais je pense que l'UBB ne doit pas avoir de complexes. C'est le moment de se livrer à fond et d'être complètement libérés.

Qu'est ce qui rend Toulouse meilleur sur le papier ?

Quand vous avez les deux meilleurs joueurs du monde sur le terrain avec Kolbe et Dupont... Et puis Toulouse, c'est une expérience folle, c'est une machine à gagner. Chaque année, ils sont en phases finales. C'est une régularité constante. C'est aussi un cadre, un président et des dirigeants autour d'eux qui les façonnent, qui les peaufinent pour être des champions. Il y a une maîtrise totale. Ils arrivent dans des conditions optimum pour gagner.

Christophe Urios, c'est l'homme fort du club

Et Bordeaux-Bègles, quels avantages leur voyez-vous ?

Christophe Urios, c'est l'homme fort du club. Il les a amené aux phases finales, à garder cette régularité à avoir ce caractère bien trempé qui lui permet d'être compétitifs et conquérants durant toute la saison. Et je pense que cette expérience qu'il a eu avec Castres, avec Oyonnax, c'est une valeur psychologique importante. Et puis, il y a des qualités individuelles sur le terrain. Il y a des talents qui vont faire aussi la différence, et un beau collectif.

Vous vous avez joué à Toulouse et êtes Bordelais d'adoption. Votre cœur penche de quel côté?

J'ai commencé mes années professionnelles avec le Stade Toulousain et mon premier titre de champion de France, je l'ai eu avec le Stade Toulousain. Donc mon cœur parlera pour Toulouse. Mais je serais content que Bègles gagne parce que je vis ici et qui'ils le méritent également. Autre question délicate les auditeurs vont peut être être choqués. Mais voilà, le cœur parle.

Et la raison alors ? Un pronostic ?

Je suis très mauvais en pronostic, je ne saurais pas vous dire. Franchement, je suis nul. Donc je laisse. les passionnés avoir leur avis là dessus.