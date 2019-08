UBB-Toulouse : les Toulousains dès mercredi en Gironde

Toulouse, France

Le Stade Toulousain, champion de France en titre, entame sa saison de Top 14 samedi soir à Bordeaux. Entre les internationaux partis préparer la Coupe du Monde et les blessés longue durée, une quinzaine de joueurs manquent à l'appel.

"Un mini stage" en Gironde

Les Toulousains ont décidé de partir dès mercredi soir en Gironde pour préparer la rencontre face à l'UBB de Christophe Urios : "On n'a pas fait de stage. On n'a pas voulu s'éparpiller. On a un nouveau préparateur physique, de nouveaux membres dans le staff. Il fallait bien s'adapter aux conditions de chez nous. On a souhaité rester sur place. Là c'était l'occasion de faire un mini-stage. Se recentrer et passer des moments ensemble. On reste sur une semaine classique mais on passe plus de temps ensemble", explique l'entraîneur Régis Sonnes.

Une chance à saisir

Il y a les absents, et ceux qui vont avoir l'occasion de se montrer pendant cette période de Mondial. "C'est une très bonne opportunité, ça profite à pas mal de postes derrière. Vu le niveau de l'an dernier, les gens vont être exigeants", avance le demi de mêlée Pierre Pagès.

Le staff toulousain peut quand même s'appuyer sur un effectif profond et la présence de plusieurs cadres. Pas d'inquiétude du côté d'Arthur Bonneval : "On a une bonne ossature, surtout devant. Avec Faumuina, Kaino, Tekori... On va se mettre dans leur roue, à leur service, et essayer de faire les mêmes matches que l'an dernier quand il y a eu des doublons."

UBB-Toulouse, match à vivre samedi soir en direct sur France Bleu Occitanie dès 20h15 (coup d'envoi 20h45).