UBB - Toulouse : "On se tapait la tête sur les murs 24 heures avant" se souvient Bernard Laporte

Le 1er juin 1991 au Parc des Princes, Bègles s'offre le Bouclier de Brennus après une finale maîtrisée face à Toulouse (19-10). Sous les yeux du président François Mitterrand, le pack girondin confirme qu'il est le plus costaud du championnat dans le sillage de ses Rapetous, Serge Simon, Philippe Gimbert et Vincent Moscato. Un pack cornaqué par son demi de mêlée Bernard Laporte qui a rouvert l'album des souvenirs pour France Bleu Gironde.

Quand je vois les matches qu’on jouait, je ne veux surtout plus les regarder.

L'image de la finale

"Je sentais que c’était la fin. J’étais pressé, on ne gagnait pas de 25 points. Je regardais l’arbitre et je l’ai vu bomber son torse pour siffler la fin du match. Je m’en rappelle comme si c’était hier. Ça m’est resté gravé à vie."

Rugby d'hier et d'aujourd'hui

"Tous les sports évoluent, c’est évident. Quand je vois les matches qu’on jouait, je ne veux surtout plus les regarder. Mais les meilleurs d’il y a trente ans seraient les meilleurs aujourd’hui. Mais entraînés différemment, c’est une certitude. Ce qui a véritablement changé c’est qu’à l’époque c’était des poules de dix et il y avait huit qualifiés. Donc t’avais quatre gros matches dans l’année. Aujourd’hui, entre les coupes d’Europe, les matches internationaux, les matches de championnat qui sont durs…Quand tu vois que Toulon, Montpelier, Castres passent à la trappe. Ce sont de grosses écuries."

Nous on se remontait le bourrichon, on avait l’impression qu’on jouait la finale de la coupe du monde.

Place aux jeunes

"Moi ce qui m’impressionne chez les jeunes, c’est la façon dont ils abordent les matches. Nous on se remontait le bourrichon, on avait l’impression qu’on jouait la finale de la coupe du monde. Eux ils arrivent hyper décontractés, ils ont l’habitude de ces matches. Nous on se tapait la tête sur les murs 24 heures avant. Nous on n’était pas professionnel, il faut dire les choses comme elles sont, ça ne veut pas dire qu’on était mauvais."

L'UBB, 30 ans après ?

"Je suis content pour les Bordelais. D’abord pour le président Laurent Marti qui depuis une dizaine d’années investit beaucoup que ce soit financièrement ou par son engagement personnel. Il est très présent. Et puis le travail de Christophe Urios qui paie avec une belle équipe donc c’est vrai que ça fait plaisir de voir Bordeaux à ce niveau."