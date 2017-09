UBB - Trois ans de plus pour Luke Jones

Le deuxième ligne australien de l'Union Bordeaux-Bègles va poursuivre son aventure en Gironde. En fin de contrat au mois de juin prochain, il va signer une prolongation de trois ans, jusqu'en 2021.

C'est une signature importante pour l'UBB. Le club bordelais a réussi à convaincre son deuxième ligne australien Luke Jones de prolonger l'aventure au-delà du mois de juin prochain. L'info est révélée ce mardi par lequipe.fr. Arrivé en Gironde en début de saison dernière, Luke Jones va signer un nouveau contrat jusqu'en 2021. Le joueur âgé de 26 ans et qui compte 3 sélections avec les Wallabies est devenu un des hommes de base de la formation de Jacques Brunel. Il forme l'attelage titulaire en deuxième ligne avec le Sud-Africain Jandre Marais et signe des prestations haut de gamme en termes d'abattage et de mobilité.

Yann Lesgourgues, autre dossier brûlant

Le président Laurent Marti boucle là un des dossier prioritaires pour l'UBB. Il attend maintenant la réponse de son demi-de-mêlée Yann Lesgourgues qui pourrait intervenir demain. L'ancien biarrot a fait l'objet de fortes sollicitations, notamment en provenance de Toulon. En concurrence à son poste avec Baptiste Serin, mais utilisé de manière très régulière par le staff, il serait sur le point lui-aussi de renouveler son bail avec l'UBB. A confirmer rapidement.