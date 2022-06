UBB : Une centaine de supporters a assisté à l'entraînement ce vendredi

Un match capital ce dimanche pour l'UBB, et du soutien et des encouragements vendredi 10 juin. Une centaine de supporters est venue assister à l'entraînement ouvert au public au CEVA Campus de Bègles.

Depuis la tribune, Antoine et leurs amis ont déployé une banderole dès le début de la séance. "On va pas à Nice sans vous" pouvait-on lire sur celle-ci. Référence aux demi-finales de Top 14 qui auront lieu sur la Côte d'Azur. Un petit clin d'œil salué par les joueurs et Christophe Urios à la fin de l'entraînement.

Des joueurs, notamment Louis Picamoles et Nans Ducuing, ont immortalisé le moment à la fin de l'entraînement © Radio France - Valentin Larquier

"On a réservé nos places avec les United BB pour les demi-finales, et on fera le déplacement en cas de victoire contre le Racing, explique Antoine, banderole en main. On est peut-être plus prêts que les joueurs ! On va aller acheter des fumigènes pour le match et faire une autre banderole."

"J'ai fait un mot dans mon carnet"

Certains comme Titouan, étudiant, était prêt à tout pour assister à l'entraînement de vendredi matin : "J'ai fait un mot dans mon carnet en disant que j'avais rendez-vous chez le médecin pour pouvoir assister à l'entraînement" assure-t-il.

La séance d'entraînement a duré plus d'une heure. Les joueurs ont remercié les supporters pour leur présence à la fin.