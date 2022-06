Ugo Mola avant la demie Castres-Toulouse : "S'ils veulent se faire passer pour des petits, c'est compliqué"

Ugo Mola connait bien le Tarn pour y avoir joué et entraîné. Son homologue Pierre-Henry Broncan connait lui bien Toulouse pour y avoir été l'adjoint du premier cité il y a quelques années. Ce duel entre voisins s'annonce épique vendredi soir à l'Allianz Riviera de Nice. Ugo Mola lui, ne fanfaronne pas.

Mola : "Castres, les premiers en terme de caractère"

Le manager toulousain, questionné sur cette affiche, a tenu à rappeler que le premier de la saison régulière, c'était le CO : "C'est le premier en terme de caractère et d'état d'esprit, ça c'est indéniable. Pierre-Henry Broncan et son staff arrivent à insuffler ça. C'est une équipe qui est toujours là. Son niveau de reconnaissance est relatif, certainement parce que c'est une ville de 80.000 habitants mais c'est une équipe qui est là, présente. Quand je vois les caisses qu'on fait sur les neuvième, dixième, du championnat... Castres premier, on n'en fait pas beaucoup. Ils méritent bien plus d'égard. Depuis un mois, ils ont eu trois matches à jouer avec Biarritz, Perpignan et Pau. Ils sont effectif à plein, nous on a encore perdu des joueurs. On va s'accrocher, il faudra un très grand Stade Toulousain. Castres est premier du championnat, s'ils veulent encore se faire passer pour des petits, c'est compliqué quand même. T'es premier du championnat. Ce n'est pas Ugo Mola qui le dit, c'est effectif.

Castres-Toulouse, ce sera à vivre vendredi soir en intégralité sur France Bleu Occitanie avec une antenne spéciale pour ne rien rater du derby.