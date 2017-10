Ugo Mola "obligé de prendre quelques risques" pour la réception de Cardiff

Après le nul concédé à Sale il y a une semaine, Toulouse peut accrocher ce vendredi soir la première place de son groupe de Challenge Cup. Pour cela, il faudra battre les Gallois de Cardiff qui se présentent au stade Ernest Wallon.

Pour ce deuxième match de la petite coupe d'europe, l'effectif aligné par le staff toulousain sera une nouvelle fois remanié. Remanié et mélangé comme lors du déplacement dans la banlieue de Manchester.

"C'est sûr qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de jouer la grande coupe d'Europe"

Les quelques "cadres" sur la pelouse encadreront les joueurs en manque de temps de jeu et les jeunes, comme le pilier Rodrigue Neti. "C'est une grande chance de pouvoir participer à des matchs comme ça pour moi, joueur espoir, pour essayer d'avoir un peu plus de temps de jeu en Top 14", explique le pilier, reconnaissant. En fait, pour les espoirs qui intègrent le groupe, que Toulouse participe cette année au Challenge Européen est un mal pour un bien. "C'est sûr qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de jouer la grande coupe d'Europe, c'est difficile de se faire un petit chemin, alors voir autant de jeune dans une grande équipe comme le Stade Toulousain, c'est pas mal", continue Rodrigue Neti.

Composition des équipe pour la rencontre Stade Toulousain / Cardiff Blues - DR

Dans cette composition d'équipe, Ugo Mola a donc choisi de réintégrer quelques titulaires absents du côté de Sale. Notamment 4 joueurs de la liste élite de l'équipe de France et qui doivent quitter Toulouse pour les tests de Novembre : Gaël Fickou, Jean Marc Doussain, Antoine Dupont et Yoann Maestri. Des retours à une semaine d'un déplacement plus que périlleux à La Rochelle en Top 14. "Après on ne peut pas toujours être dans l'anticipation et on a besoin de se lâcher", explique le manager toulousain Ugo Mola,"on sera obligé de prendre quelques risques".

Toulouse maintien donc sa rotation d'effectif mis en place depuis le début de la saison. Turn-over qu'un effectif plus homogène rend possible cette année. La concurrence est saine et productive martèlent les entraîneurs rouge et noir. Oui mais elle peut aussi laisser naître quelques frustrations. Il suffit de lancer le sujet à Jean-Marc Doussain pour qu'il réponde d'abord par un sourire puis par : "Ouais, la concurrence quand on joue elle est toujours bien, mais quand on joue un peu moins, c'est toujours compliqué."

Antoine Dupont, monsieur plus, de retour

Laissé au repos, mais du déplacement à Sale, Antoine Dupont, la pépite toulousaine, fait son retour dans l'animation du jeu des hommes d'Ugo Mola. Il s'attend à une équipe de Cardiff joueuse, comme souvent quand il s'agit de Gallois. "C'est une équipe qui met beaucoup de vitesse", note le demi de mêlée international. "Elle s'appuie aussi sur des éléments très puissant au centre du terrain". Compte tenu du départ canon avec les rouge et noir de l'ancien Castrais, pas vraiment de quoi le faire frémir non plus.

"Forcément en changeant de club j'avais un peu d'appréhension", analyse Antoine Dupont quand on lui demande s'il s’attendait à être tout de suite aussi performant. Le demi de mêlée admet avoir, au début, craint de trouver une équipe marquée par la mauvaise saison passée. Mais Toulouse a bien débuté et la dynamique semble se maintenir. Antoine Dupont s'est donc parfaitement glissé dans le moule. Plus que ça, il est devenu un phénomène dont la presse s'est emparée. Il lit tout ce qui se dit sur lui, il l'avoue, "faut se tenir informé" mais il tente de garder la tête froide. Humble. "Forcément j'ai du travail, je n'ai que 20 ans", admet, lucide, l'accélérateur du jeu toulousain. Avant d'égrainer les secteurs où il sait qu'il doit progresser. "Ce côté leadership, je ne pense pas que ce soit ma qualité première, forcément je le travaille". Antoine Dupont à la tête sur les épaules et reste prudent quand on lui parle de l'équipe de France. Son tout prochain défi.

