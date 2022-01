Ugo Mola prolonge au Stade Toulousain jusqu’en 2027

On est fidèle au Stade Toulousain. Le manager du club de rugby toulousain a décidé de résigner pour quatre ans de plus. C’est la bonne nouvelle de ce début d’année, alors qu’il y a quelques jours Dupont, Baille et Marchand avaient aussi prolongé leur contrat.