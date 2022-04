Ugo Mola ravi de retrouver le Stadium : "Un des plus beaux écrins de France"

S'il a toujours en "travers de la gorge ces mois de décembre et janvier" qui ont vu Toulouse être privé d'une phase de poule digne de ce nom, Ugo Mola se dit chanceux de pouvoir être là avec le Stade Toulousain. La coupe d'Europe est de retour et l'ambiance s'annonce belle ce samedi au Stadium.

Dix ans plus tard

Si le Stade Toulousain a pris l'habitude de jouer quelques rendez-vous domestiques dans l'antre du TFC, il faut remonter à octobre 2012 pour trouver trace d'un match européen des Rouge et Noir. C'était face à Leicester. Les joueurs et le staff adorent venir sur l'île du Ramier et Ugo Mola l'a encore rappelé à la veille du match : "Ce stade est toujours synonyme de moments charnières. On aime venir ici même si ce n'est pas chez nous. On nous prête gentiment cet antre. on a envie d'y jouer et souvent il y a une énergie positive. Jouer un match de phase finale face à nos supporters, c'est chouette pour tout le monde et j'espère que l'issue sera positive. Ce stade est magnifique, c'est un des plus beaux écrins en France. Les dernières émotions que j'ai vécues en tant que joueur ou entraîneur ailleurs qu'ici c'était au Parc des Princes. C'est vous dire si c'est vieux."