Ugo Perez (Dragons Catalans) : "Pour les jeunes, ce match à Hull FC est une opportunité"

Les Dragons sont privés de pas mal de joueurs pour le déplacement en cup à Hull FC (ce vendredi). Des jeunes dont le Stéphanois Ugo Perez vont donc avoir leur chance.

France Bleu Roussillon : Quel sentiment ça procure d'intégrer de se retrouver en équipe première?

Ugo Perez : Ca fait plaisir. L'année dernière, j'étais dans le squad mais je n'avais pas fait de match et c'est pour ça que j'étais parti jouer en Angleterre. J'avais eu un gros coup au moral. De reprendre la compétition et de retrouver l'effectif, ça fait plaisir, ça fait du bien et ça rebooste.

FBR : En quoi avez-vous progressé et changé pour pouvoir intégrer cette équipe ?

UP : De jouer en Angleterre m'a beaucoup aidé en terme de mentalité. J'ai beaucoup grandi au niveau mental. J'ai appris à moins prendre les choses à cœur lorsqu'il y a des déceptions. J'ai appris aussi le travail avec la culture anglaise, ça m'a vraiment beaucoup appris. Ca m'a fait du bien d'un point de vue général.

"On entend déjà certains dire que c'est injouable à Hull FC"

FBR : Comment abordez-vous ce match à Hull avec une équipe si rajeunie ?

UP : C'est sûr que le staff nous fait confiance et on sait que ce sera un match compliqué. On sait que Hull FC est une équipe agressive, peut-être la plus agressive de Super League. On sait qu'on part à la guerre. Pour nous les jeunes ce match est une opportunité. Certains diront qu'ils nous envoient au casse-pipe mais non, pour nous c'est une opportunité de prouver que la formation aide et qu'on sait aussi être agressifs. On veut montrer qu'il y a du monde qui pousse derrière.

FBR : Donc ça va vous agacer si on dit que les Dragons font presque l'impasse sur la cup et que c'est injouable à Hull...

UP : Voilà, c'est ça ! On entend déjà certains le dire un peu en dehors du stade. Non, ce ne sera pas injouable. on se battra jusqu'au bout pour faire notre place et puis pour honorer les couleurs des Dragons.

FBR : Vous êtes donc plusieurs jeunes dans cette équipe et vous avez l'habitude de jouer ensemble, ça reste un atout...

UP : Oui, on joue ensemble en U23. Je retrouve Arthur Romano au centre et c'est mon centre habituel en U23. Ca ne va pas me changer et on va se donner à fond.

FBR : Pour des jeunes comme vous alors que signifie de porter ce maillot des Dragons ?

UP : C'est une fierté. c'est le seul club français de Super League et donc d'y jouer est une fierté. c'est l'objectif de tous les jeunes d'y jouer.

