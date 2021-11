Un accord tacite de 30 millions d'euros entre la mairie de Biarritz et le BOPB pour rénover Aguiléra

Après la polémique lancée en début de semaine par l'élue d'opposition de Biarritz Corine Martineau, le club du BOPB confirme et enfonce le clou: il y avait bien un accord tacite pour lancer officiellement le projet du stade Aguiléra avec de nouveaux financement négociés, explique-t-on du coté du club. Le BO accuse la maire de Biarritz, Maider Arostéguy d'avoir fait capoter l'affaire. L'accord a pourtant été ficelé il y a quelques semaines en présence du président de la Ligue Nationale de Rugby René Bouscatel en personne, rajoute la même source.

Une embellie de courte durée

On pensait que les relations se réchauffaient entre le Biarritz Olympique Pays Basque et la mairie de Biarritz, après des mois d'affrontements à couteaux tirés à propos du financement du parc des sports d'Aguilera. En février dernier la mairie avait même fermé la porte via un courrier envoyé au président du club . Mais depuis quelques semaines des discussions se déroulaient dans la plus grande discrétion entre le président du club Jean-Baptiste Aldigé et le maire de la ville Maider Arostéguy (LR). L'embellie aura été de courte durée.

René Bouscatel en bon Samaritain

C'est René Bouscatel , le puissant président de la Ligue Nationale de Rugby et ancien patron du Stade Toulousain, qui a joué les médiateurs dans cette affaire pour faire converger les intérêts des deux parties. Il était présent lors de deux réunions en mairie de Biarritz au mois d'octobre, il y cinq et sept semaines. Sorte de grand témoin facilitateur d'un accord entre Jean-Baptiste Aldigé et Maider Arostéguy. Un partenariat public/privé portant sur un projet de 30 millions d'euros. 15 M€ sont apportés par la famille Gave, dont le père Charles Gave à créé la société de conseil financier Gavekal, et 15 M€ à la charge de la ville, qui bénéficierait de 8 millions de subventions des collectivités locales et de l'État selon une source proche du dossier, la mairie se montrant beaucoup moins affirmative sur ce dernier point.

Un avenir incertain

L'objectif de toute l'opération est la rénovation du stade, la réalisation d'une nouvelle pelouse, la construction du centre de formation et d'entrainement et la remise en l'état de la "maison rose". Mais pour cela le dépôt des permis de construire devait être validé au plus tard le 15 novembre dernier afin de débuter les travaux en juin 2022 pour une livraison en juin 2024, dit le club. Mais selon le club de rugby, cela n'a pas été fait par la ville, réduisant à néant le projet et mettant en danger l'avenir même du club de rugby. La mairie de Biarritz n'a pas la même version : elle confirme que le projet est sur les rails, que tous les financements ne sont pas encore bouclés, mais que de toutes façons les travaux pourront débuter au mois de juin comme prévu dans l'accord tacite. "Encore faut-il que le président du club fasse les démarches nécessaires pour déposer les permis de construire " explique un proche du dossier. "C'est à lui de le faire et non à nous".